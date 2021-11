Klokken var 07:30 om morgenen 24. november og Kristian Andersen hadde nettopp begynt på jobb. Plutselig tikket det en melding inn over kommunikasjonsplattformen Slack.

«Denne varianten er helt sinnsyk» sto det fra forsker Andrew Rambraut ved University of Edinburgh.

Vedlagt under meldingen lå funnene av en potensiell ny variant oppdaget hos tre personer i Botswana 11. november, samt et tilfelle som hadde dukket opp en uke senere hos en reisende mellom Sør-Afrika og Hongkong, skriver Science Magazine.

«Herregud, se på grenene»

Andersen tok en titt på funnene og sendte en rask melding tilbake: «Herregud, dette er noe utenom det vanlige. Se på grenene», skrev han over Slack.

Varianten forskerne tittet på har nå fått navnet omikron, og er siden blitt oppdaget i flere land verden over. Grenene Andersen referer til er avstanden mellom omikron og andre identifiserte varianter av SARS-CoV-2 på virusets familietre. Varianten ser ut til å ha plukket opp en rekke mutasjoner på sin vei, hvor flere har økt smitteevne.

23. november, dagen før Andersen fikk slack-meldingen, ble forsker Tom Peacock i London obs på den nye varianten, og delte sin mening med forskersamfunnet: «Dette kan være reell grunn til bekymring».

Flere går tilbake til munnbind i møte med omikron. Her har en reisende på bussen i Liverpool tatt på seg munnbind. Foto: Paul Ellis / AFP/NTB

En global trussel

Mandag erklærte Verdens helseorganisasjon omikron en global trussel. WHO regner med at varianten trolig vil spre seg over hele verden, og ber myndigheter stå på gassen i vaksineringen av sin befolkning, skrev NTB mandag.

– Omikronvarianten vil trolig spre seg internasjonalt og utgjør en svært høy risiko. Nye store smitteøkninger kan få alvorlige konsekvenser i noen regioner, sier organisasjonen i en uttalelse.

Tirsdag kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre at Norge intensiverer vaksineringen med tredje dose. Støre ber kommunene stå klare til å sette 400.000 vaksinedoser i uka, i utgangspunktet ut april 2022.

– Nå skrur vi opp farten i vaksineringen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Vi må smøre oss med tålmodighet

Samtidig som land girer opp i vaksineringen jobber forskere på spreng med å bli kjent med omikron. Er omikron mer smittsom? Er den mer dødelig? Har den økt evne til å smitte folk som allerede har hatt covid-19? Hvor godt fungerer vaksinene mot omikron?

Dette er noen av de mange spørsmålene forskerne jobber natt og dag for å få klarhet i, og ifølge lederen for forskningsstiftelsen Welcome Trust, Jeremy Farrar vil det trolig ta uker før vi har svarene.

– Dessverre må vi nok smøre oss med tålmodighet, sier Farrar til Science Magazine.

Men forskere i Sør-Afrika er allerede godt i gang, hvor flere uavhengige team av forskere jobber med å kartlegge den nye varianten. Ekspert på smittsomme sykdommer ved Africa Health Research Institute, Alex Sigal, har siden 24. november arbeidet med å teste varianten opp mot de forskjellige vaksinene som eksisterer, men det vil ta et par uker før man ser resultater.

Sør-Afrika setter global sikkerhet først

I mellomtiden har flere europeiske land og USA stanset all innreise fra Sør-Afrika, noe forskerne tror vil være bortkastet siden viruset allerede er oppdaget i en rekke land. Dette kan få store økonomiske konsekvenser for Sør-Afrika.

– Vi var fullt klar over de økonomiske konsekvensene av å gå ut bredt med oppdagelsen av varianten, men dette er en risiko vi likevel synes er verdt det. Pandemien har allerede forårsaket så mye død, og håpet er at vi, ved å gå ut tidlig, får stanset denne varianten, sier virolog Tulio de Oliveira ved University of KwaZulu-Natal i Durban i Sør-Afrika.