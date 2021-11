Vaksine har trolig begrenset effekt mot ny virusvariant

– Men vi tror fortsatt at de gir brukbar beskyttelse, sier Madhi til TV-kanalen eNCA.

Madhi viser til at den nye varianten, som har fått betegnelsen B.1.1.529, har uvanlig mange mutasjoner og at den derfor lettere vil kunne bryte gjennom det beskyttende skjoldet som dagens vaksiner gir.

Den nye virusvarianten er hittil påvist i Sør-Afrika, Botswana, Hongkong og Belgia, og den har fått flere land til å stanse innreise fra det sørlige Afrika.

Shabir Madhi er professor i vaksinologi ved University of the Witwatersrand i Johannesburg. I tillegg har han en direktørstilling i det sørafrikanske medisinske forskningsrådet.

Også andre eksperter er bekymret for om dagens coronavaksiner vil virke dårligere mot den nye varianten.

– Det er bekymring for at varianten skal spre seg og at vaksinene er mindre effektive mot den, sa Tyra Grove Krause ved Statens Serum Institut i Danmark fredag.

Storbritannias helseminister Sajid Javid har sagt at det kan hende at vaksinene er mindre effektive mot den nye coronavarianten.