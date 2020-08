Det har fått politikere til å kreve begrensninger i hvor mange som kan delta på utendørs sammenkomster.

– Det er helt vilt hvis en kjempestor begravelse har vært med på å spre corona blant somaliere, som smitter videre ute i samfunnet. Jeg er rystet. Det er helt urimelig. Vi vil nå gå til justisministeren for å få satt en stopper for disse store begravelsene , sier Peter Skaarup i Dansk Folkeparti til bt.dk.

Den siste uken har 756 danskere testet positiv for Covid-19. Ifølge avisen er spesielt somaliere og libanesere sterkt sterkt overrepresentert i smittetallene.

– Eid-fester og begravelse



Styrelsen for Patientsikkerhed mener en av hovedårsakene til smitteoppblomstringen skyldes fester, minnemarkinger og andre sammenkomster i deler av innvandrermiljøet i Aarhus.

«Det har vært noen større eid-fester i blant annet Aarhus og Skanderborg, og en begravelse for en somalisk mann. Fra flere kilder er det kjent at mange har deltatt i både to eller tre arrangement. Ifølge politiet har cirka 500 deltatt i begravelsen,» skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i et internt notat.

Midt-Jylland og Skjælland er «røde»

Folkehelseinstituttet i Norge (FHI) anbefaler flere nye «røde» land, blant annet Island, Nederland og Polen, i tillegg til en rekke områder i Sverige og Danmark.

Helsedirektoratet har dessuten sendt ut tekstmeldinger til norske turister i både Danmark og Sverige. I Danmark anbefales Midt-Jylland og Skjælland, minus hovedstadsregionen, nå som «røde».

– Det vil kunne gi ti dagers reisekarantene ffra og med klokken 00.00 natt til lørdag denne uken, for alle som har vært i disse regionene, heter det i tekstmeldingen.

– Åbenbart en risikofaktor

Dansk Folkeparti ber nå landets helsemyndigheter om strengere regulering utendørs.

– Begravelser er åbenbart en risikofaktor. Og selv om problemet med de store begravelsene særlig knytter seg til innvandrermiljøer, så bør begrensningen gjelde alle typer utendørs begravelser, oppfordrer Peter Skaarup.

Han mener for mange har en likegyldig holdning til myndighetens råd og anbefalinger for å hindre smittespredning.

Må bruke munnbind



Krav om munnbind på offentlig transport innføres i fem nye kommuner i Danmark. Smittetallet i landet er nå oppe i 1,4.

Transportministeriet opplyser at påbudet innføres i Silkeborg, Odder, Horsens, Skanderborg og Favrskov.

Fra før var det kjent at munnbind blir påbudt på offentlig transport i Aarhus, hvor det har vært en kraftig økning i antall coronasmittede.