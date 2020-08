– Vi gjør vårt ytterste for å begrense smitte i Danmark og Aarshus. Vi står i en alvorlig situasjon, så vi må samarbeide, sa ordfører i Aarhus, Jacob Bundsgaard, under en pressekonferanse torsdag.

Det siste døgnet har det blitt registrert ytterligere 34 nye smittetilfeller i den populære turistbyen.

– Det er veldig mange. I andre kommuner har man én og to og tre, uttalte overlege Charlotte Hjort under pressekonferansen, og understreket at alle må ta ansvar nå.

Det totale antallet nye registrerte tilfeller i Aarhus den siste uken er nå 164. Byen blir kalt det nye episenteret for pandemien i Danmark, som opplever en kraftig smitteøkning.

Torsdag ble det registrert 121 nye smittede i landet. Det er det høyeste antallet siden 8. mai, da det ble registrert 135 nye tilfeller, skriver NTB.

Onsdag ble det registrert 112 smittede, mens det tirsdag ble meldt om 77 nye tilfeller.

En stor del av utbruddet er påvist i somaliske innvandrermiljøer i Aarhus - tre av fire smittede i kommunen har somalisk bakgrunn.

– Det ser her ut til å være en smittekjede i somaliske kretser, da 61 av tilfellene er blant personer med somalisk herkomst, skriver det danske helseinstituttet i en pressemelding.

Dette reagerer byrådsmedlem Mahad Yussuf på.

– Jeg er ikke enig i å peke fingre på bestemte grupper i byen. Vi skal ikke begynne å inndele etter etnisitet og bakgrunn og si at det er der det er problemer, uansett om det er somalisk eller annen bakgrunn, sa Yussuf, som selv er av somalisk etnisitet, til Lokalavisen Aarhus.

Han mener utpekingen er med å skape et stigma mot de berørte borgerne.

Regionen til Aarhus, Midtjylland, ligger fortsatt under grensen for å få «rød» markering, viser VGs oversikt. Nye reiseråd er ventet fra regjeringen fredag.

Ifølge Worldometers er det totalt registrert 14.185 antall smittetilfeller i Danmark, og 617 coronadødsfall.