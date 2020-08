FHI anbefaler seks nye røde land og flere områder i Sverige og Danmark

Det anbefales å innføre karanteneplikt for følgende land og regioner (tall for antall positive tilfeller per 100.000 de siste to ukene i parentes):

Island (25,4)

Malta (58,6)

Nederland (32,5)

Polen (23,0)

Kypros (20,1)

Færøyene (205,4)

Regioner i Sverige:

Östergötland (28,1)

Blekinge (29,5)

Värmland (20,2)

Uppsala (23,9)

Dalarna (26,8)

Örebro (29,8)

Regioner i Danmark:

Sjælland (minus hovedstadsregionen) (26,5)

Midt-Jylland (42,3)

Kilde: Folkehelseinstituttet