Frederiksen: Ny nedstenging er for dyrt for Danmark

– Vi vil gjøre svært mye og gå svært langt for å unngå en nedstenging – det er ganske enkelt for dyrt for Danmark, sier Frederiksen til dansk TV 2 mandag kveld.

Danmark var ett av de første landene i Europa som stengte grensene i midten av mars for å hindre spredning av coronaviruset.

Regjeringen ga også ordre om strenge restriksjoner som rammet både næringslivet og danskenes sosiale liv.

De siste dagene har smitten spredt seg stadig raskere, spesielt i regionen Midtjylland, og mandag ble det innført påbud om munnbind i kollektivtrafikken i en rekke byer.