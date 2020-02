Sinne, frustrasjon, engstelse, bekymring, frykt, nedstemthet, pessimisme, fortvilelse, tap, sorg.

– Disse følelsene er et naturlig svar på noe som er veldig trist og farlig i vår tid, sier professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, Arne Johan Vetlesen.

Mennesker har signifikant endret tre fjerdedeler av alt land, og to tredjedeler av havet, gjennom sin påvirkning. Det viser en omfattende rapport fra FNs naturpanel. Den samme rapporten slår fast at én million arter er utrydningstruet som følge av menneskelig aktivitet. Urbane områder er doblet i størrelse siden 1992. Plastforurensning har økt med ti-gangeren siden 1980. Global oppvarming og klimaendringer truer matsikkerhet og naturmangfold.

Økologisk sorg, eller økosorg, er et begrep som brukes mer og mer for å sette ord på noen av de negative følelsene knyttet til massive endringer i natur og klima.

– Det innebærer at man sørger over tap av natur, som i våre dager skjer i et tempo og et omfang som er historisk helt nytt. Vi tar innover oss at en del av det naturtapet er tap for alltid, i form av artsutryddelse og ødeleggelser av habitat, sier Vetlesen og fortsetter:



– Vi har en medvirkning og en skyld i at dette tapet foregår. Det kunne vært unngått, hadde det ikke vært for oss. Det gjør at det er ganske mange lag i den sorgen.