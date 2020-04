WHO-sjefen etter Trump-kritikk: – Ikke politiser dette viruset

– Oppmerksomheten til alle politiske parter bør være på å redde folket sitt. Vær så snill å ikke politiser dette viruset, sier Tedros.

– Hvis du vil ha mange flere likposer, så gjør du dét. Hvis du ikke vil ha flere likposer, så avstår du fra å politisere det.

Tedros sa også at han forventer at USA opprettholder sin økonomiske støtte til Verdens helseorganisasjon (WHO og han takket amerikanerne for deres «sjenerøse» bidrag.

President Donald Trump truet tirsdag med å kutte i midlene til FN-organisasjonen. USA er den største enkeltgiveren til WHO, og Trump mener organisasjonen burde betegnet viruset som en pandemi tidligere.

– Vi kommer til å holde kraftig tilbake på pengene og se hva som skjer, sa Trump.

På direkte spørsmål fra reportere i salen avviste presidenten like etterpå at han vil snurpe igjen pengesekken.

– Jeg sier ikke at vi vil gjøre det, men vi vil se på om vi skal stoppe tilskuddene, svarte han.

Han viste også til at WHO ikke hadde støttet reiserestriksjonene USA innførte mot kinesiske reisende og beskyldte WHO for å være for Kina-vennlig i sitt arbeid. Men han modererte senere uttalelsene og sa at WHO er utsatt for mye kritikk.