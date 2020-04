Det er sannsynlig at flere farlige virussykdommer har startet på såkalte «wet markets» i Kina der man selger kjøtt, fisk og ikke minst ville, levende dyr. De første tilfellene av coronavirus ble sporet til et marked i Wuhan i Wubei-provinsen øst i Kina, der viruset har blitt overført fra flaggermus til mennesker via andre dyr.

I januar bestemte kinesiske styremakter seg for å stenge denne typen markeder. Men da Kina i slutten av mars slappet litt av på karantenene og feiret sin «seier» over coronaviruset, kom det snart flere meldinger om at flere markeder var blitt gjenåpnet.

– Alle her tror utbruddet er over og at det ikke lenger er noe å bekymre seg for. Hva dem angår, er det nå kun et utenlandsk problem , meldte en Kina-basert korrespondent til DailyMail søndag for en uke siden.

– Markedene har gått tilbake til å fungere på nøyaktig samme måte som de gjorde før coronavirus et. Den eneste forskjellen er at sikkerhetsvakter prøver å stoppe alle som tar bilder, noe som aldri ville skjedd tidligere, fortsatte reporteren.

Tirsdag: Kina melder at ingen har dødd av koronaviruset siste døgn

Frykter økt ulovlig handel

Nyheten om gjenåpnede markeder er blitt møtt med massiv internasjonal kritikk, blant annet har den amerikanske senatoren Lindsey Graham via Twitter bedt Kina om å stenge markene med umiddelbar virkning. I går kom også fungerende generalsekretær for FNs konvensjon for biologisk mangfold på banen.

I et intervju med The Guardian, oppfordrer Elizabeth Maruma Mrema til et globalt forbud mot markeder der det selges døde og levende ville dyr som mat til mennesker. Dette for å redusere faren for at nye pandemier skal oppstå.

Samtidig advarer hun mot de uforutsette konsekvenser et slikt forbud vil medføre.

– Vi må huske at på landsbygda i mange lavinntektsland, spesielt i Afrika, er millioner av mennesker avhengig av å spise ville dyr for å overleve. Uten alternativer for disse samfunnene, er det en fare for at et forbud vil føre til oppblomstring av illegal handel, sier hun til Daily Mail.

Les også: CIA: Kina har underrapportert coronatilfeller og -dødsfall

(Saken fortsetter under)

På dette bildet som er tatt 15. januar i år, ser vi en slakter på et amked i Beijing som selger et yak-hode til en kunde. Foto: Nicolas Asfouri / AFP

FN-toppen mener økt illegal handel med ville dyr vil bli katastrofalt for utrydningstruede arter.

– Vi må se på hvordan vi balanserer det og sørge for å virkelig tette igjen hullet for ulovlig handel i fremtiden.

Kina, Italia eller USA?

I et intervju med den italienske storavisen Corrieredella Sera 13. mars, fortalte medisinprofessor Giuseppe Remuzzi at alt i desember fant fastlegene i Alzano, en kommune i Bergamo-provinsen, tilfeller av lungebetennelse som de aldri hadde sett før.

– Men de trodde det var en utvikling av den årlige influensaen, sa 71-åringen som senere utdypet dette i et intervju med radiostasjonen NPR:

– De husker å ha sett veldig merkelige tilfeller av lungebetennelse, veldig alvorlige, spesielt hos eldre mennesker, i desember og til og med i november. Dette betyr at viruset sirkulerte, i alle fall i Lombardia og før vi var klar over dette utbruddet som pågikk i Kina.

Da kinesiske medier plukket opp professorens uttalelser, ble det tolket som at viruset hadde sirkulert i Lombardia før utbruddet kom i Kina.

I midten av mars ble Kinas ambassadør til USA kalt inn på teppet etter at en kinesisk tjenestemann i Beijing tvitret at det amerikanske forsvaret startet viruspandemien.

(Saken fortsetter under)

Lombardia er den regionen i Italia som er hardest rammet av coronaviruset. Foto: NTB Scanpix

I et intervju med VG, sier den italienske professoren som selv er født i Bergamo i at det er ingen tvil om at viruset stammer fra Kina.

– Men viruset har trolig reist til Europa før kineserne gjorde oss oppmerksomme på at det fantes. Kanskje var de ikke engang klar over det selv. Dette er ingen anklage mot Kina, sa Remuzzi.

Advarer mot nye pandemier

I et intervju med The Guardian er Jinfeng Zhou, kinesisk biolog og generalsekretær for China Biodiversity Conservation and Green Development Foundation, støtter Mremas forslag om globalt forbud mot markeder der det handles med ville, levende dyr. Konsekvensene vil ifølge Zhou bli at vi vil få flere pandemier slik som covid-19 i fremtiden.

– Et forbud vil bidra mye i bevaring av dyreliv og samtidig beskytte oss selv mot unødig kontakt med ville dyr, sa Zhou før han fortsatte:

– Mer enn 70 prosent av sykdommer som rammer mennesker stammer fra ville dyr, og mange arter er utrydningstruet på grunn av handelen med dem.

VIDEO: Her får den coronarammede 44-åringen en avskjed hun sent vil glemme