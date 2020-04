Mens verden frykter pandemi - sprer Kim Jung-un frykt

Kim Jong-un har siden han tok over etter siden sin far inspisert en rekke anlegg i Nord-Korea. Spesielt militæranlegg.

Forrige uke skal diktatoren igjen ha vært ute og inspisert. Denne gangen en mindre militærøvelse hvor hans soldater tester bombekastere. Ifølge nyhetsbyrået Associated Press (AP) er det ytterst usikkert når bildet under ble tatt, men ifølge myndighetene i det isolerte landet, skal det ha vært nylig. De publiserte bildene av diktatoren 10. april.

Ingen corona

Mens coronaviruset herjer verden over, har Nord-Korea offisielt foreløpig ingen som er smittet av viruset. Men ifølge tall fra WHO har de rundt 500 personer i karantene.

Dermed har det vært passende for diktatoren å kunne inspisere troppene sine for å få oversikt over deres ferdigheter. Ekspertene tror ikke på landets påstander om at det er fritt for Covid-19.

– Det er helt umulig at Nord-Korea ikke har et eneste tilfelle av coronaviruset, sier seniorforsker ved Brookings-instituttet i Washington, Jung H. Pak, til den konservative amerikanske nyhetskanalen Fox News.

Svarer med raketter

Og når viruset holder seg utenfor landets grenser, er det fint med en inspeksjon. Eller som det heter fra landets offisielle kilder; «en øvelse for å kunne sørge for sylskarpe stridsevner».

For snart en måned siden rapporterte general Robert Abrams, som leder de amerikanske styrkene som er stasjonert i Sør-Korea, at nabolandets styrker hadde hatt lockdown i rundt en måned. Og at de da hadde gjenopptatt øvelsene. Generalen er rimelig sikker på at det var coronavirus i landet, skriver Deutche Welle.

Om øvelsen på langfredag vet vi svært lite. De eneste som fikk slippe til, var statens propagandakanal. Ingen uavhengige journalister fikk delta.

Dette er den siste i rekken av flere øvelser, som også inkluderte oppskytning av to raketter fra mobile ramper for et par uker siden.

