59 prosent av nordmenn frykter at noen de er glade i skal dø av coronaviruset, 14 prosent er selv redde for å dø, mens 36 prosent er ikke bekymret for at de selv eller noen de er glade i skal miste livet i pandemien.

Det viser en fersk undersøkelse Norstat har gjort for ABC Nyheter.

– Selv om dette er en liten undersøkelse, så tenker jeg at dette kan være en indikasjon på at det ikke er overdreven frykt for viruset. De fleste kjenner noen eller har noen i familien som kan være mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre, skriver Karoline Bragstad, fungerende seksjonsleder i Folkehelseinstituttet i en e-post til ABC Nyheter.

– Det er bare naturlig å bekymre seg mer for disse enn for seg selv, legger hun til.

Fredag 10. april er 6.244 bekreftet smittet av coronaviruset, 252 er lagt inn på sykehus og 108 har mistet livet.

Karoline Bragstad, fungerende seksjonsleder FHI. Foto: FHI

Lege: – Helt greit å være bekymret



Andreas Engvig, lege ved Oslo Universitetssykehus og forfatter av boken «Demensbrems – god hukommelse hele livet», har også sett resultatene av ABC Nyheters undersøkelse.

– Det høres ut som en betydelig andel nordmenn er bekymret for pandemien. Men det er et misforhold mellom hvor mange som blir alvorlig syke og hvor mange som er bekymret. Antallet som er bekymret for seg selv eller noen de er glade i, virker høyere enn andelen som blir syke og dør av covid-19, sier han til ABC Nyheter.

Engvig mener én mulig forklaring på dette er at det har vært stort fokus på antall smittede og døde, og mindre informasjon om hvor mange som blir friske av covid-19.

Andreas Engvig, lege og forfatter av boken Demensbrems - god hukommelse hele livet, mener det er naturlig å være bekymret for coronaviruset. Foto: Anna-Julia Granberg.

Legen mener imidlertid det er naturlig å være bekymret for at noen man er glad i skal dø.

– De fleste av oss kjenner noen som er eldre eller i risikogruppa. Det er helt greit å være bekymret. Bekymring sørger for at folk tar rådene fra myndighetene på alvor, noe som er positivt med tanke på å bekjempe smitteutbredelse, sier Engvig.

Menn mindre bekymret enn kvinner



Undersøkelsen viser at menn er mindre bekymret for å dø av covid-19 enn kvinner. 12 prosent av menn svarte «Ja, meg selv» på spørsmålet:

«Coronakrisen preger alles hverdag. Myndighetene har iverksatt mange strenge tiltak for å begrense antall smittede og døde. Mange blir likevel smittet og noen dør også av covid-19. Frykter du at du selv eller noen du er glad i skal dø av coronaviruset?».

16 prosent av kvinner svarte ja på samme spørsmål. 53 prosent av menn og 65 prosent av kvinner fryktet noen de var glade i skulle dø.

Den ferske undersøkelsen viser også noen regionale forskjeller:

Nord-Norge: Ja, meg selv (15 prosent), Ja, noen jeg er glad i (65 prosent), Nei (30 prosent), Vet ikke (3 prosent)

Ja, meg selv (15 prosent), Ja, noen jeg er glad i (65 prosent), Nei (30 prosent), Vet ikke (3 prosent) Midt-Norge: Ja, meg selv (8 prosent), Ja, noen jeg er glad i (52 prosent), Nei (45 prosent), Vet ikke (3 prosent)

Ja, meg selv (8 prosent), Ja, noen jeg er glad i (52 prosent), Nei (45 prosent), Vet ikke (3 prosent) Vestlandet: Ja, meg selv (10 prosent), Ja, noen jeg er glad i (60 prosent), Nei (36 prosent), Vet ikke (2 prosent)

Ja, meg selv (10 prosent), Ja, noen jeg er glad i (60 prosent), Nei (36 prosent), Vet ikke (2 prosent) Østlandet: Ja, meg selv (18 prosent), Ja, noen jeg er glad i (58 prosent), Nei (35 prosent), Vet ikke (3 prosent)

Ja, meg selv (18 prosent), Ja, noen jeg er glad i (58 prosent), Nei (35 prosent), Vet ikke (3 prosent) Sørlandet: Ja, meg selv (12 prosent), Ja, noen jeg er glad i (58 prosent), Nei (38 prosent), Vet ikke (4 prosent)

Ja, meg selv (12 prosent), Ja, noen jeg er glad i (58 prosent), Nei (38 prosent), Vet ikke (4 prosent) Oslo: Ja, meg selv (17 prosent), Ja, noen jeg er glad i (62 prosent), Nei (30prosent), Vet ikke (7 prosent)

– Undersøkelsen viser kanskje litt mindre bekymring i Midt-Norge enn ellers. En mindre andel av de testede er bekymret i region Midt og Nord. Men jeg har ingen formening om hvorfor bekymringen er mindre i Midt-Norge enn ellers, skriver Bragstad i FHI til ABC Nyheter.

(983 nordmenn har svart på denne undersøkelsen)