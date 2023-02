Det går fram av en ny undersøkelse utført av InFact for ABC Nyheter 23. februar.

På spørsmålet «Hvem av følgende kandidater bør Ap velge som leder?» var alternativene fem sentrale navn i Arbeiderpartiet.

Svarene fordeler seg slik:

Jonas Gahr Støre (21,7 prosent), Hadia Tajik (9,8), Trond Giske (20,6), Bjørnar Skjæran (1,7) og Tonje Brenna (10,5 prosent). 35,6 prosent svarer vet ikke.

Blant Aps egne velgere svarte 50,8 prosent Støre, 9 prosent Giske, 11,3 prosent Hadia Tajik, 14,1 prosent Tonje Brenna, mens spede 0,6 prosent falt ned på nåværende nestleder Bjørn Skjæran. 14,1 prosent hadde ikke noen mening.

– Ganske overraskende

Trond Giske tror nesten ikke det han hører da ABC Nyheter forteller ham om resultatet av undersøkelsen.

Om undersøkelsen InFact har på vegne av ABC Nyheter denne uken stilt et representativt utvalg på 1021 nordmenn følgende spørsmål:



Hvem av følgende bør Ap velge som leder?



Respondentene svarte slik:

Jonas Gahr Støre – 21,7 prosent

Hadia Tajik – 9,8 prosent

Trond Giske – 20,6 prosent

Bjørnar Skjæran – 1,7 prosent

Tonje Brenna – 10,5 prosent

Vet ikke – 35,6 prosent



Uavhengig av partitilhørighet har Giske mest støtte blant menn (27,5 mot Støres 21,8 prosent) og Støre mest hos kvinner (21,6 mot Giskes 13,7). Støre har størst støtte blant respondenter som ville stemt Ap om det var stortingsvalg i morgen, mens Trond Giske scorer best blant Frps velgere.



Slik svarte Arbeiderpartiet-velgerne:

Jonas Gahr Støre – 50,8 prosent

Hadia Tajik – 11,3 prosent

Trond Giske – 9,0 prosent

Bjørnar Skjæran – 0,6 prosent

Tonje Brenna – 14,1 prosent

Vet ikke – 14,1 prosent

– Det er alltid fint med positive tilbakemeldinger, men ganske overraskende. Jeg sitter ikke på Stortinget og driver bare frivillig politisk arbeid på grasrota, forteller Giske.

Etter flere år i skyggenes dal har den tidligere nestlederen i Arbeiderpartiet gradvis bygd seg opp som politiker igjen.

Ledervervet i Nidaros Sosialdemokratisk Forum, og den formidable medlemsveksten i lokallaget, utgjør en viktig del av Giskes nye maktbase. Herfra har han kunnet fokusere på sine hjertesaker uten å måtte ta tradisjonelle partipolitiske hensyn.

– Persondebatter løfter ikke Arbeiderpartiet

– I Nidaros bruker vi ikke kreftene på persondebatter, men på politiske saker som er viktige for folk. Jeg tror heller ikke persondebatter løfter Arbeiderpartiet, påpeker Giske.

ABC Nyheter har stilt 56-åringen flere konkrete spørsmål, men han er forsiktig og selektiv med hvilke spørsmål han velger å svare på, og hvor mye han ønsker å si offentlig.

Blant spørsmålene som forblir ubesvart er blant annet hvordan han tolker at kun ni prosent av Aps velgere vil ha Giske som leder, mot 50,8 prosent for Støre. Han svarer heller ikke på hva årsaken kan være at halvparten av Aps egne velgere peker på en annen leder enn Støre.

Disse tema styrer Giske unna nå



Andre tema som Giske styrer unna akkurat nå, er egne lederambisjoner i Arbeiderpartiet, om han føler seg rehabilitert etter den mørke tiden, om Støre er rett mann til å lede Ap, om årsaken til velgerkollapsen, om Ap ville hatt større oppslutning med en annen leder, og hvordan Ap kan gjenreises og klatre opp mot eller over 30-tallet igjen.

Det imidlertid Trond Giske mer enn gjerne snakker om, er politikk og nordmenns utfordringer i hverdagen.

– Vi er opptatt av sterkere styring av strømmarkedet, en pensjon som ikke spises opp av prisstigning og at vi bekjemper fattigdommen i Norge. Politikk bør handle om å gjøre folks liv bedre, ikke om politikerne, understreker Giske.

Arbeiderpartiet avviser å kommentere



Partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: NTB

ABC Nyheter har forsøkt å få en kommentar fra ledelsen i Arbeiderpartiet, men blir fortalt at det ikke pågår en lederdiskusjon internt i partiet nå, og at de ikke ønsker å delta i oppkonstruerte ordskifter om hvem som skal lede partiet.

– For Arbeiderpartiet er det viktigste nå å styre landet trygt gjennom krisetider. Hypotetiske persondebatter er veldig lite relevant i så måte, så det har jeg ikke behov for å kommentere, skriver partisekretær Kjersti Stenseng i en e-post.

I den nye målingen scorer Giske omtrent like høyt blant kvinnelige velgere, sammenlignet med Tonje Brenna og Hadia Tajik, når svarene fra alle kvinnelige respondenter legges sammen. Giske oppnår 13,7 prosent, Tajik 13,5 prosent, mens Brenna foretrekkes av 12 prosent.

Giske ønsker ikke å kommentere disse tallene, men registrerer at han står så å si likt med Tajik og Brenna. Det samme gjelder at fiskeriminister og Ap-nestleder Bjørn Skjæran virker helt «parkert» som lederkandidat i meningsmålingen.

– Vi ser store endringer i styrkeforholdet

Ifølge fagsjef i InFact, Knut Weberg, gir målingen en klar indikasjon på at styrkeforholdet mellom Støre og Giske er i kraftig endring.

– Hovedkonklusjonen er at Giske er atskillig mer populær blant velgere flest enn hos Ap-velgere. Vi ser store endringer i styrkeforholdet, uten at det ligger all verdens planlegging bak. Men trendene er tydelige. Dette er kraftig kost, mener Knut Weberg.

Han viser til at det nye spørsmålet om lederskap aldri har blitt stilt før, og at det ville vært helt usaklig å sammenligne Støre og Giske for bare ett år siden.

– Men i dag er det ikke det. Nå hører plutselig Giske hjemme på denne listen. For ett år siden ville ingen tro at Giske kunne sette dagsorden. Nå er han plutselig blitt en faktor man må ta hensyn til. Hver gang noen i partiet prøver å bekjempe Giske, så får han tusen nye medlemmer. Det er et dilemma for Arbeiderpartiet at han kommer styrket ut hver gang det blir kontrovers, forklarer fagsjefen i InFact.

Han tror målingen vil vekke oppsikt langt utover partikorridorene på Youngstorget, men at det er et åpent spørsmål om hva det vil føre til på sikt.

– Aps budskap om å «skape og dele» handler om dette

Flere meningsmålinger har vist at Ap har svært mange usikre velgere sammenlignet med andre parti. Med andre ord er potensialet stort, men samtidig uforløst. Blant annet derfor må partiet bite i seg den ene dårlige målingen etter den andre.

Hva årsaken til dette er, om bunnen er nådd, og hvordan Ap skal få disse usikre Ap-velgerne ned fra gjerdet, vil ikke Giske gå nærmere inn på, men han er tydelig på hvilken politikk som har livets rett.

– Vi blir store når folk med ulik bakgrunn og ståsted skaper en bred koalisjon for på de gode sosialdemokratiske verdiene. Aps budskap om å «skape og dele» handler om dette. Vi skal være best både på verdiskaping og velferdspolitikk, og ta hele landet i bruk, sier Giske.

Han satt på Stortinget fra 1997 til 2021 og var statsråd i to regjeringer. Han var kirke-, utdannings- og forskningsminister 2000–2001, kulturminister 2005–2009 og næringsminister 2009–2013.