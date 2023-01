Trond Giskes lokallag i Trondheim, Nidaros sosialdemokratiske forum (NSF), har blitt en liten hodepine for Arbeiderpartiet.

Flere og flere, til og med Ap-ere utenfor Trondheim og Trøndelag, melder seg inn i partiet. Nylig passerte de 3000 medlemmer. Det gjør NSF til landets største lokallag, men også større enn flertallet av fylkeslagene i partiet. Ifølge tall fra 2021 har Rogaland Ap 2700 medlemmer, Nordland 2600, Østfold 2400 og Buskerud 1900.

Årsaken til veksten har vært under diskusjon i mediene. Særlig etter at NSF fikk 500 nye medlemmer på dagen etter at AUF-leder Astrid Hoem direkte i Debatten på NRK i november ga Giske mye av skylden for Aps fall. I tillegg støttet statsminister og partileder Jonas Gahr Støre Hoem i Politisk kvarter morgenen etterpå.

– Kan ikke overlate til SV å vinne frem i Aps kjernesaker

Men om det medlemmene har meldt seg inn for å støtte Giske, eller som en protest mot nåværende Ap-ledelse, vil ikke Giske spekulere i.

I et intervju med VG sier Giske at han tror årsaken er at de har prioritert strøm, pensjon og kampen for de som har minst.

Blant annet sier Giske at NSF skal kjempe for at pensjonistene skal få de to milliardene de mangler for at Ap skal holde løftet sitt.

– Det ble en løsning for de uføre og feriepenger for arbeidsløse, som vi kjempet for. Men vi kan ikke overlate til SV å vinne frem i det som burde være Aps kjernesaker. Ap har vært og skal være partiet for de svakeste. Da må det være vi som rydder opp i høyresidens kutt, sier Giske til VG.

– De må banke på i Brussel

Strøm og kraft er likevel kanskje det som har engasjert mest den siste tiden. Allerede i fjor vinter krevde NSF at det må tas kontroll over eksporten av kraft. Giske lover at det vil bli sendt inn et sentralt krav inn mot landsmøtet i partiet i mai.

At det allerede er inngått langsiktige avtaler med overføring av kraft via utenlandskabler til EU og Storbritannia ser ikke Giske på som et problem.

– Vi bidrar med ekstremt mye energi til Europa via gass. Vår strøm betyr lite i forhold for dem, men den er avgjørende for oss. De må banke på i Brussel og gjøre det klart at Norge ikke tåler at kraftprisen i Norge skal settes i Tyskland eller Frankrike. I tider hvor vi har overskudd av kraft, vil vi selvsagt bidra med å eksportere overskuddet.