– Rogaland Ap ønsker og går sterkt inn for Hadia Tajik som ny nestleder i Arbeiderpartiet. Styret hadde møte mandag og har bedt meg formidle en krystallklar melding, og det er at vi ønsker Hadia Tajik som nestleder i Ap igjen, sier fylkesleder Frode Fjeldsbø i Rogland Ap til VG.

Han skal sitte i partiets valgkomité, som ledes av LO-sjef Peggy Hessen Følsvik.

Den ene av de to nestlederplassene har stått tom etter at Tajik gikk av i fjor vår som følge av pendlerboligsakene. Fiskeriminister Bjørnar Skjæran er i dag Aps eneste nestleder.

– Vi oppfatter at Hadia har beklaget de feilene hun har gjort, stått til rette for det, trukket seg og gjort opp for seg. Så mener vi at nå må hun som den fabelaktig dyktige politikeren hun er, få komme tilbake, sier fylkesleder Fjeldsbø.

Glad for tilliten

Hadia Tajik sier selv at hun er glad for tilliten, og at hun er klar for toppverv igjen hvis partiet vil ha henne.

– Jeg er glad for å ha hjemfylket mitt i ryggen og takknemlig for at så mange folk fra hele landet i organisasjonen vår har oppfordret meg til å stille. Hvis valgkomiteen og landsmøtet også vil det, så er jeg klar for å ta ansvar i ledelsen av partiet, sier Tajik.

– Utover dette har jeg ikke tenkt å si så mye mer om dette nå, det er viktig at valgkomiteen får ro til å jobbe, og at prosessen får gå sin gang.

Beklaget

Tajik sitter i dag i Stortingets energi- og miljøkomité. Hun trakk seg som Ap-nestleder og arbeids- og inkluderingsminister i mars i fjor etter pendlerboligsakene.

– Jeg er lei meg for at det jeg har gjort feil. Jeg har skuffet mange. Det ber jeg om tilgivelse for. Jeg beklager at jeg ikke håndterte dette bedre før. Det er min feil, sa Tajik på pressekonferansen da hun gikk av.

Hun etterbetalte 200.000 skattekroner i etterkant av avsløringene.

Utelukket ikke comeback

Dagen etter at Tajik gikk av, ville ikke statsminister Jonas Gahr Støre utelukke at hun en dag kunne komme tilbake igjen.

– Det er ikke lagt ned noen sperrer i forhold til det. Det handler om tillit og kvalifikasjoner, og som du vet, mener jeg Hadia har store politiske egenskaper og handlekraft, så det får tiden vise, svarte Støre på spørsmål om et fremtidig Tajik-lederverv.

Flere i partiet har tatt til orde for å utvide partiledelsen med én nestleder til på det kommende Ap-landsmøtet i mai.

En Kantar-måling i TV 2 viste nylig at én av tre Ap-velgere vil ha kunnskapsminister Tonje Brenna som nestleder. 19,3 prosent av velgerne ønsket Trond Giske, mens 18,5 prosent ønsket Tajik.