208 dager til valget – slik skal Støre snu skuta

– Noen av de store spørsmålene er blant annet hvordan får vi en god eldreomsorg? Og hvordan sørger vi for at ungene våre har et godt oppveksttilbud? Det er områder hvor Arbeiderpartiet har bedre politikk enn høyresiden. Derfor er jeg optimist, sier Støre til NTB.

Tirsdag møttes Arbeiderpartiets landsstyre for siste gang før valget, og Støre benyttet anledningen til å gi en slags kick-off-beskjed fra talerstolen:

– Om drøyt 200 dager skal vi vinne og gjenvinne tillit i små og store kommuner over hele Norge. Og det gleder jeg meg veldig til, sa Støre.

Støre har troen

NTB har bedt statsministeren utdype nærmere hvordan han vil vinne valget. Han understreker at de lokale temaene blir viktige når det er kommune- og fylkestingsvalg.

– Det er spørsmål om kommunen man bor i: Er det godt tilbud til de eldre? Er det godt tilbud for oppvekst for barna? Er det kulturtilbud? Løser vi de lokale oppgavene på en god måte? spør Støre.

Og han mener Arbeiderpartiet har svaret:

– Jeg har veldig tro på at det Arbeiderpartiet står for – det vi har gjort av politikk og skal gjøre av politikk – treffer hverdagen til folk, sier statsministeren.

Nasjonal motgang for Ap

Omtrent samtidig med at Støre talte til landsstyret tirsdag, publiserte VG en ny måling hvor Ap igjen gikk tilbake. Partiet fikk en oppslutning på 18,6 prosent, ned fra 19,2 i januar og fra 26,3 ved stortingsvalget. I forrige kommunevalg, i 2019, fikk partiet 24,8 prosent av stemmene.

Den nasjonale trenden påvirker også stemningen lokalt.

– På de store nasjonale spørsmålene som strømpriser, matvarepriser og inflasjon, gjelder det jo å få troverdighet for at vi har en plan for å få det under kontroll og få prisene ned, sier Støre.

– Er det mulig å vinne valget med de strømprisene som er nå?

– Selv om vi er utålmodige, må vi passe på at vi ikke hopper på løsninger som ikke er grundig vurdert. Da kan vi få motsett effekt. Da kan prisen bli høyere, og vi kan få energiknapphet, sier Støre.

Han lover samtidig at han skal gjøre «alt han kan» for å få ned strømprisene, men vil foreløpig ikke røpe hva regjeringen har tenkt å gjøre med strømstøtteordningen.

Tips på veien

NTB har også spurt LO-leder Peggy Hessen Følsvik og AUF-leder Astrid Hoem om hva de mener må til for at Ap skal vinne valget.

Følsvik vil ha mer av politikken som flere rødgrønne kommuner allerede har innført. Hun trekker spesielt fram arbeidet for seriøsitet i arbeidslivet, og krav som stilles lokalt når kommunene skal kjøpe tjenester. Også når det gjelder lærlingplasser.

– Vi har sett at antallet lærlinger både i kommunene og i bedriftene har økt, sier hun.

Hun mener det er mange gode grunner til at Ap bør styre i flest mulig kommuner etter valget i høst.

– Det handler jo om å sikre velferdstjenestene våre, valget mellom å ha gode offentlige tjenester eller tjenester som skal anbudsutsettes og privatiseres, sier hun.

Vil ha ungdomsvalgkamp

AUF-lederen mener Arbeiderpartiet må kjøre en skikkelig ungdomsvalgkamp. Hun viser til at ungdom er storforbrukere av mange offentlige tjenester og trekker fram skolene, busstilbudet og skolehelsetjenesten.

– Det er viktig at lokalpolitikerne kjører en valgkamp som treffer de tilbudene som er viktigst for unge, sier Hoem.

Hun mener også at Arbeiderpartiet må gjøre noe med boligmarkedet og med strømprisene.

– Mange unge merker kanskje ikke strømkrisen i aller størst grad Men de merker at man ikke får være med på fotballen eller har dårligere råd i familien på andre måter. Det å sørge for at unge har fritidstilbud, og at alle har samme muligheter – det er vi opptatt av, sier hun.