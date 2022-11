Ekspert om Trond Giske: – Ekstremt ødeleggende

Trond Giskes Ap-lokallag i Trondheim, Nidaros sosialdemokratiske forum, har hatt en markant økning i antall medlemmer de siste ukene. Forrige uke fikk lokallaget 800 nye medlemmer. Lokallaget har nå 2200 medlemmer, skriver VG.

Samtidig er Arbeiderpartiet inne i en periode med en rekke katastrofale målinger. På Vårt Lands nyeste måling fikk partiet en oppslutning på svake 15,4 prosent.

Svein Erik Tuastad, førsteamanuensis i statsvitenskap ved universitetet i Stavanger, er tydelig på at Giske er en trussel mot balansen i Arbeiderpartiet.

– Det er opplagt. Hans kritikk mot regjeringen og Støre vil av mange oppfattes som et bevis på at hvis Støre og regjeringen bare hadde fulgt en klassisk god sosialdemokratisk politikk, ville alt blitt løst. Slik kritikk innenfra er ekstremt ødeleggende. Høyre må bare takke og bukke, sier han til ABC Nyheter.

– Får Giske mer makt i Arbeiderpartiet med disse medlemmene?

– Ja, det får han. For det signaliserer popularitet og noe som liksom er positivt og går bra i Arbeiderpartiet. Det gir Giske en sterkere maktbase enn viss laget hans ikke var så populært, svarer Tuastad.

Han påpeker at det kommer medlemmer fra hele landet til Giskes lokallag, og at det blir en slags «oppsamlingsstasjon for intern misnøye».

– Giske får mer makt, men han får også mer motvilje fra de som er ledelsen. Ledelsen står i en Catch 22-situasjon. Konfronterer de han for sterkt, fyrer de opp under bråket. Men viss de bare lar ting skure og gå, får de autoriteten sin undergravd innenfra. Det siste er kanskje verst.

– Giske skaper støy og strid

Valganalytiker Svein Tore Marthinsen sier det virker som noen ser på Giske som en slags «redningsmann».

Valganalytiker Svein Tore Marthinsen mener Trond Giske ikke er en samlende figur. Foto: NTB

– Jo flere medlemmer han får til sitt «lokallag», og jo dårligere det går for Ap, jo oftere kommer han i media med sitt budskap om forsoning og et «Ap tilbake til røttene» som en del har sans for, spesielt eldre velgere. Men Giske er ingen samlende figur, han er tvert i mot splittende og skaper støy og strid jo synligere han er, sier han til ABC Nyheter.

Giskes lokallag ligger under Trondheim arbeiderparti. Medlemsveksten kommer halvannen uke etter at den tidligere Ap-nestlederen ble angrepet av AUF-leder Astrid Hoem på NRKs «Debatten». Etter stadig verre målinger for Arbeiderpartiet uttalte Hoem at Giske er en del av årsaken til partiets problemer.

– Jeg mener Trond må erkjenne at han er en del av problemet med at mange synes det er vanskelig å snakke om politikk, sa Hoem.

Selv hevdet Giske at partiledelsen har mistet kontakt med folks hverdag. Han har også gått kraftig ut mot personangrep og hets mot Hoem i kjølvannet av «Debatten».

Comeback?

Marthinsen sier Giskes historikk med seksuell trakassering fortsatt følger ham.

AUF-leder Astrid Hoem tok et oppgjør med Trond Giske på Debatten på NRK. Foto: NTB

– NRK-debatten med AUF-lederen viste dette tydelig. Dette minner velgerne stadig på om at det fortsatt er indre strid i partiet og gjør dermed vondt verre for partiet. Trolig jobbes det nå intenst for å begrense Nidaros/Giskes innflytelse der medlemmer som ikke er bosatt i regionen ikke skal telle med henhold til delegater osv. Spørsmålet nå er om Giske planlegger å rikscomeback ved stortingsvalget 2025, avslutter han.

Frem til jul mottar Giske etterlønn fra Stortinget. Samtidig fullfører han en mastergrad i statsvitenskap, men hva Giske skal gjøre på nyåret er usikkert, sier han til VG.

– Da jeg trakk meg i 2020, trodde jeg at jeg ikke skulle drive med politikk igjen. Der tok jeg feil. Jeg tør ikke å spå, egentlig. Men jeg har ingen umiddelbare planer, det er sikkert, sier Giske til avisen.

Dette svarer Giske

Fredag skriver Trond Giske i en tekstmelding til ABC Nyheter at han ikke ønsker å kommentere utspillene til Tuastad og Marthinsen.

– Nidaros og jeg vil bruke tida på velgernes hverdag, og ikke på persondebatt. Vi skal gi medlemmene våre mulighet til å bli hørt, ikke kommentere utspill fra ulike «eksperter».