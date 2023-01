Tidligere forsvarssjef om Putins atomtrusler: – En desperat bløff

Dagen før forsvarstopper fra 54 land var samlet på den amerikanske Ramstein-basen i Tyskland for å koordinere den militære bistanden til ukrainerne, smalt det fra Russland igjen.

Peskov: «Ekstremt farlig»

– Å bekjempe en atommakt i en konvensjonell krig, kan utløse en atomkrig, skrev tidligere statsminister og president Dmitrij Medvedev på Telegram. Han la til at ingen atommakter har tapt en konflikt som er avgjørende for deres skjebne.

Den russiske regjeringens talsperson, Dmitrij Peskov, fulgte på og advarte Vesten om at ukrainske angrep mot Krim vil være «ekstremt farlig».

– Dette vil løfte konflikten til et nytt nivå, som ikke lover godt for europeisk sikkerhet, sa Peskov. Advarselen kom etter at New York Times skrev at amerikanske tjenestemenn antyder at USA vil gi sin støtte til et slikt angrep mot den russiskokkuperte haløvøya, som blant annet huser Svartehavsflåten.

– Vi har ikke blitt gale, vi vet hva atomvåpen er

Vladimir Putin har flere ganger minnet Nato om at Russland har verdens nest største atomvåpenarsenal, og at de ikke vil sitte stille i båten dersom Russlands eksistensielle interesser står på spill.

– Trusselen for atomkrig øker. Russland vil forsvare våre allierte med alle mulige midler. Vi har ikke blitt gale, vi vet hva atomvåpen er, sa Putin ifølge BBC før jul.

Dersom Putin skulle utløse «atom-knappen» vil han trolig bli møtt med en kald skulder fra flere land som regnes som Russland-vennlige, blant annet Kina og India. Å krysse den røde linjen kan derfor være svært risikabelt for Putin og forsterke den internasjonale isolasjonen.

– Det eneste som kan redde krigen for russerne

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen, avfeier Russlands atomtrusler som lite reelle.

– Bruk av et kjernevåpen vil være en desperat bløff for å skremme Vesten fra å støtte Ukraina, som er det eneste som kan redde krigen for russerne. Svarer amerikanerne har jo ikke Putin noe å tjene på en generell kjernefysisk eskalering. Det skjønner han nok også selv, sier Diesen til Dagbladet.

Heller ikke oberstløytnant Palle Ydstebø ved Forsvarets høgskole tror atomtrusselen er troverdig, selv ikke om Russland skulle bli jagd ut av Krim og miste alt okkupert land.

– Jeg vurderer det som svært usannsynlig fordi Russland har absolutt alt å tape og ingenting å vinne ved bruk av atomvåpen, sier Ydstebø til avisen.

– Russerne har ikke kapasitet til det

Hittil har Russlands trusler blitt hengende i luften. Professor Tormod Heier ved Stabsskolen tror at Vesten ikke lenger frykter Putins reaksjoner. Derfor fortsetter den massive våpenhjelpen med stadig tyngre våpen.

– Etter å ha sett an det russiske reaksjonsmønsteret i flere måneder, danner det seg et mønster. Putin kan ikke komme opp med noen særlig alvorlige mottiltak mot Vesten, fordi russerne ikke har kapasitet til det. Det vil sikkert komme enda mer avansert forsvarsmateriell utover i 2023, ettersom Vesten ser at russerne ikke klarer å respondere med skremmende mottiltak, sier Heier til NTB.

USA og Russland på atom-toppen



Ni land har i dag atomvåpen i sitt arsenal: USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, India, Pakistan, Israel og Nord-Korea. USA har i dag 1.744 stridshoder klare til umiddelbar bruk, Russland har 1.588, Frankrike 280 og Storbritannia 120.

Langtrekkende strategiske våpen med kraftige stridshoder kan utslette byer, mens taktiske atomvåpen har kortere rekkevidde og mindre sprengkraft.

