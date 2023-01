17. januar kunngjorde Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu en rekke endringer i de militære styrkene, blant annet en utvidelse fra 1,15 millioner personell til 1,5 millioner. Fra før var det kjent at man ville øke antallet personell til 1,35 millioner.

– Sjojgus planer signaliserer at russiske ledere svært trolig anser at det vil være en økt konvensjonell militær trussel i mange år, også etter dagens krig i Ukraina er over, skriver det britiske forsvarsdepartementet i sin daglige oppdatering.

De anser imidlertid at russerne trolig vil få problemer med å skaffe nok folk og utstyr til den planlagte utvidelsen.