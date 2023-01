Under det USA-ledede forsvarsmøtet ved Ramstein-basen i Tyskland fredag kunngjorde Tyskland at de motsetter seg å sende moderne Leopard-2-stridsvogner til Ukraina, av frykt for at krigen skal eskalere.

Vedtaket er blitt møtt av kritikk fra flere hold. Polen skal blant annet formelt søke om tillatelse fra Tyskland til å sende eksemplarer av stridsvognen inn i krigssonen, og her er Tyskland positiv.

Utenriksminister Annalena Baerbock sa i et intervju søndag at Tyskland ikke vil hindre Polen i å sende tyskproduserte stridsvogner til Ukraina.

– Vi vil ikke stått i veien for dette, sa Baerbock i et intervju med den franske TV-stasjonen TF1.

Den tyskproduserte stridsvognen kan brukes mer offensivt enn det militære utstyret Ukraina så langt har fått fra vestlige land.

– Dette er «vinn eller forsvinn» for Ukraina

Nå går den tidligere direktøren for strategi og policy i Nato Fabrice Pothier ut og stiller seg kritisk til Tysklands valg, skriver den flerspråklige kringkasteren Euronews. Han mener at tyske myndigheter begår en stor feil.

Fabrice Pothier er Natos tidligere direktøren for strategi og policy. Foto: Nato

– Å ikke bidra med nok våpen, spesielt solide pansrede kjøretøy, er strake veien til forlengelse av denne krigen, også til det nivå at krigen strekker seg forbi Ukrainas grense, sier Pothier.

Han kommer samtidig med en oppfordring til andre land som nå forsøker å overbevise den europeiske Nato-kjempen Tyskland.

– Tyskland står alene, isolert, og er ikke villig til å ta det valget historien krever at de gjør. Hva Scholz til slutt lander på vil kunne bety «vinn eller forsvinn» for Ukrainas motoffensiv de kommende månedene. De må tillate andre europeiske land å sende Leopard-stridsvogner inn i Ukraina, og de burde også sende eksemplarer selv, sier Pothier.

Våpenprodusent snur – men dette vil ta tid

Den tyske våpenprodusenten Rheinmetall gikk ut forrige uke og advarte land mot å sende Leopard-2 inn i Ukraina. Ifølge dem vil det ta minst ett år fra tommel opp, til stridsvognene er operative i Ukraina. Årsaken er at stridsvognene må demonteres og settes sammen, samt behovet for ekstramateriale og opptrening av soldater.

– Selv om vi skulle vedta å sende Leopard-stridsvogner til Kyiv i morgen, så vil ikke stridsvognene være på plass før begynnelsen av neste år, sier Rheinmetall-sjef Armin Papperger.

Rheinmetall produserer selve våpenet som er festet på Leopard-stridsvognene. De hevder at å gjøre stridsvognene kampklare vil ta flere måneder og koste flere hundre millioner euro. Natt til tirsdag snudde produsenten, og kunngjorde de at de kan levere 139 Leopard-stridsvogner innen begynnelsen av 2024.

Den tyske forbundskansleren Olaf Scholz avbildet foran en Leopard 2. Foto: Moritz Frankenberg / AP/NTB

Baltikum-trio går sammen

Nå går Baltikums trio sammen og legger press på Tyskland. Utenriksministrene i Estland, Latvia og Litauen mener Tyskland som EU-stormakt må sørge for at ukrainerne får våpnene de trenger – inkludert stridsvogner.

– Tyskland er et av de ledende landene i Europa. Å være stor innebærer mye ansvar, og på dette tidspunktet finnes det ikke noen gode grunner til at vi ikke skal sende stridsvogner eller luftvernsystemer til Ukraina, sa Latvias utenriksminister Edgar Rinkevics da han møtte pressen i Brussel mandag.

Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) understreker at fredagens møte ved Ramstein-basen ikke var et beslutningsforum, men et diskusjonsforum for videre militærhjelp til Ukraina. Han mener at hvorvidt et land skal sende stridsvogner eller ikke, er en avgjørelse et land til syvende og sist må ta på egen hånd.