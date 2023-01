Sergej Lavrov med nytt angrep mot Vesten

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kom mandag med nye beskyldninger mot Vesten. Blant annet hevder han at Vesten hindrer Ukraina fra å forhandle med Russland, og beskylder Vesten for å ville sette Russland tilbake til 1991.

Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

– Nesten en ekte krig

Lavrov er for tiden på besøk i Sør-Afrika, der han møter landets utenriksminister Naledi Pandor.

Under besøket langet Lavorv ut mot Vesten.

– Når vi snakker om hva som skjer i Ukraina, er det ikke lenger snakk om en hybridkrig, men nesten en ekte krig som Vesten har forberedt seg til i lang tid mot Russland, skal Lavrov ha sagt, ifølge RIA Novosti.

Videre beskylder den russiske utenriksministeren Vesten for å forsøke å ødelegge alt som er russisk, blant annet språk og kultur.

Sammenlignet USA med Hitler

Lavrovs uttalelse kommer bare dager etter at han sammenlignet USA med Adolf Hitler. USA bruker samme taktikk som både Hitler og Napoléon Bonaparte i sitt forsøk på å underlegge seg Europa for å ødelegge Russland, hevdet Lavrov sist onsdag.

– Akkurat som Hitler ønsket en endelig løsning på det jødiske spørsmålet, så er det nå slik at hvis du leser vestlige politikere, så har de sagt klart at Russland må lide et strategisk nederlag, sa han.