Striden om NorthConnect Stortinget åpnet i 2016 gjennom endringer i energiloven for at private kan drifte kraftkabler til utlandet. I mars 2017 søkte NorthConnect om konsesjon til å bygge og drive en sjøkabel mellom Skottland og Sima i Eidfjord kommune i Hordaland. NorthConnect regnes som et privat initiativ, selv om aksjonærene er ulike offentlig eide selskaper. Konsesjonssøknaden ligger nå til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), samtidig som viktige konsekvenser av denne og de to statlige utenlandskablene som er under bygging (NordLink til Tyskland og NSN Link), ikke er utredet. Norges nest største eksportnæring er kraftkrevende industri. For smelteverk og aluminium utgjør innkjøp av kraft om lag 40 prosent av kostnadene. Det er derfor ingenting som betyr mer for ryggraden i norsk industri enn langsiktig tilgang på elektrisk kraft til konkurransedyktig pris. Arbeiderpartiet landsstyre satte som forutsetning for å overlate suverenitet til EUs energilovverk kalt tredje energimarkedspakke, at alle utenlandskabler skal drives av Statnett, og at man skal høste erfaring med kablene som allerede er bygd eller under bygging, før det gis konsesjon til nye kabler. «Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes». slo landsstyret fast. De to kablene de vil se virkningene av først, er NordLink, som i er ferd med å bygges mellom Norge og Tyskland, og North Sea Link mellom Norge og Storbritannia. Fempartiavtalen: Arbeiderpartiet, Frp, Høyre, MDG og Venstre inngikk 20. mars 2018 en avtale i Stortinget om betingelsene for å ta EUs 3. energimarkedspakke inn i EØS-avtalen. Her er henvisningene om erfaringer med de to kablene som er under bygging, utelatt. «...det skal høstes erfaringer og gjøres grundige analyser før nye kabler kan etableres.», heter det i stedet i fempartiavtalen. NVEs analyse: 10. desember 2019 la Norges vassdrags- og energidirektorat NVE fram sin vurdering av NorthConnect. Den konkluderer med samfunnsmessig gevinst på 8,5 milliarder kroner over 40 år, og høyere strømpriser og nettleie. Les mer om NorthConnect på deres hjemmesider.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug (Frp), kom med oppsiktsvekkende uttalelser i striden om en ny utenlandskabel, Northconnect, til NRK Dagsnytt onsdag morgen.

– Så frekt at det ikke er til å tro, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til ABC Nyheter.

Vedum har sammen med SV og Rødt i årevis ledet an i motstanden mot å gi konsesjon til Northconnect.

Onsdag presenterte Listhaug sitt parti som førende i kampen mot den omstridte utenlandskabelen.

– Vi kommer til å fremme forslag om ikke å bygge ny utenlandskabel, og det er rett og slett fordi vi ikke ønsker at norske strømkunder skal få økte utgifter.

– Jeg ser nå at både Arbeiderpartiet og Rødt snakker om å fremme forslag og ber dem bare om å spare seg jobben, for vi kommer til å gjøre det sjøl. Så inviterer vi dem til å stemme for vårt forslag, sa Listhaug.

Så sent som 4. desember i fjor stemte Frp i Stortinget ned forslaget fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om å stanse Northconnect-kabelen.

«Stortingsgruppa til Fremskrittspartiet har vært tydelig på at vi er imot å bygge denne utenlandskabelen», hevdet Listhaug likevel i Dagsnytt-innslaget 22. januar.

Northconnect-forslag i Stortinget allerede



– Også Fremskrittspartiet kan spare seg å fremme forslag om å stoppe Northconnect, framholder Vedum.

– For det ligger forslag fra oss om det i Stortinget allerede, sier Sp-lederen.

Senterpartiets forslag ble referert i Stortinget så nylig som 7. januar, og går inn for å be regjeringen avslå konsesjonssøknader om bygging av utenlandskabler som vil bidra til høyere strømpris for folk og industri i Norge.

Sp-forslaget vil også be regjeringen ta initiativ overfor EU for å sørge for at Northconnect fjernes fra EUs liste over prosjekt av felles interesse (PCI-listen).

Listhaug begrunner initiativet for å få Frp til å framstå som førende i motstanden mot Northconnect, med at partiet vil stå fritt når det går ut av regjering.

«Nå er vi ikke en del av denne regjeringa snart, nå går vi ut, og det betyr at vi står fritt til å fremme det forslaget. Det kommer vi til å gjøre. Og vi kommer til å invitere resten av opposisjonen til å være med og stemme for forslaget slik at det får flertall», sa hun til NRK.

Spør statsråd Listhaug



Tirsdag denne uka leverte Trygve Slagsvold Vedum et skriftlig spørmål til olje- og energiminister Sylvi Listhaug, som hun fortsatt er, om statsråden vil sørge for umiddelbart å avslå konsesjonssøknaden til Northconnect-kabelen.

Statsråden har saken til behandling nå, og har mulighet til å avslå konsesjonssøknaden, heter det blant annet i begrunnelsen for spørsmålet.

– Nå får hun svare som olje- og energiminister, forlanger Vedum.

– Men som kjent er hun jo avhengig av hele regjeringens syn, og ikke Frps nye primærstandpunkt mens hun sitter som statsråd?

– Dette er et ansvar for olje- og energiministeren. Problemet er at alt Frp har gjort til nå, har vært motsatt av det Listhaug sier i dag. Så angrer hun i siste sving, svarer Vedum.

– Vil løse problem Frp er ansvarlig for



Vedum minner om at det var Frps tidligere olje- og energiminister Tord Lien som endret loven så det ble mulig å bygge for andre enn Statnett, en lovendring som kom som følge av Northconnect.

– Vi har en ambisjon om å flytte kraft til Europa. Jeg tror ikke det er så veldig enkelt å få tempoet opp, fordi planene er kommet så langt allerede. Her handler det om å holde tempoet oppe, sa Listhaugs partifelle og forgjenger i 2013.



Før det igjen hadde Senterpartiets olje- og energiminister Ola Borten innført en lovendring som gjorde det umulig å bygge Northconnect.

– Tord Lien sa strømprisen var for lav og endret loven. Hadde ikke Frp vært i regjering, ville ikke Northconnect vært mulig! sier Vedum nå.



– Listhaug er ute og sier hun vil løse et problem som er skapt med hennes parti i regjering.

Frp klart imot Northconnect i Stortinget?



– Vi har jobbet med denne saka i seks og et halvt år. Ingenting er bedre enn hvis Frp snur. Men ingen har mer skyld i Northconnect enn Frp, mener Sp-lederen.



– Det var også Frp med sin nestleder Terje Søviknes som olje- og energiminister som gjorde at vi tilsluttet oss EUs energibyrå Acer, og dermed aktivt overga myndighet over energipolitikken til EU, sier Vedum.

– Stortingsgruppa til Frp har sikret flertall for lovendringa som gjorde det mulig å bygge, og stemt mot forslag om å stoppe Northconnect, sier han videre.

ABC Nyheter ba Frps energi- og miljøpolitiske talsmann Terje Halleland dokumentere Sylvi Listhaugs påstand om at Frps stortingsgruppe har vært tydelig i sin motstand mot å tillate denne kabelen.

Han viser til en kronikk parlamentarisk leder Hans Andreas Limi skrev i VG 10. desember, der han varslet at partiet er imot kabler som gir økte strømpriser her til lands.

– Men har dere ikke stemt imot alle forslag i Stortinget om å avvise Northconnect?

– Jo. Vi har ikke hatt en mening om saken, bare sagt at nå må den konsesjonssaken gå sin gang. Så får vi ta det derfra. Da vi så konsekvensrapporten fra NVE og vi ser at det blir skapt usikkerhet om strømprisene og nettleia, var oppfatningen at vi i alle fall bør vente til vi ser konsekvensene av de kablene som nå er i bruk, sier Halleland.