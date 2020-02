Stortinget åpnet i 2016 gjennom endringer i energiloven for at private kan drifte kraftkabler til utlandet. I mars 2017 søkte NorthConnect om konsesjon til å bygge og drive en sjøkabel mellom Skottland og Sima i Eidfjord kommune i Hordaland.

NorthConnect regnes som et privat initiativ, selv om aksjonærene er ulike offentlig eide selskaper.

Konsesjonssøknaden ligger nå til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), samtidig som viktige konsekvenser av denne og de to statlige utenlandskablene som er under bygging (NordLink til Tyskland og NSN Link), ikke er utredet.

Norges nest største eksportnæring er kraftkrevende industri. For smelteverk og aluminium utgjør innkjøp av kraft om lag 40 prosent av kostnadene. Det er derfor ingenting som betyr mer for ryggraden i norsk industri enn langsiktig tilgang på elektrisk kraft til konkurransedyktig pris.

Arbeiderpartiet landsstyre satte som forutsetning for å overlate suverenitet til EUs energilovverk kalt tredje energimarkedspakke, at alle utenlandskabler skal drives av Statnett, og at man skal høste erfaring med kablene som allerede er bygd eller under bygging, før det gis konsesjon til nye kabler.

«Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes». slo landsstyret fast.

De to kablene de vil se virkningene av først, er NordLink, som i er ferd med å bygges mellom Norge og Tyskland, og North Sea Link mellom Norge og Storbritannia.

Fempartiavtalen: Arbeiderpartiet, Frp, Høyre, MDG og Venstre inngikk 20. mars 2018 en avtale i Stortinget om betingelsene for å ta EUs 3. energimarkedspakke inn i EØS-avtalen.

Her er henvisningene om erfaringer med de to kablene som er under bygging, utelatt. «...det skal høstes erfaringer og gjøres grundige analyser før nye kabler kan etableres.», heter det i stedet i fempartiavtalen.

NVEs analyse: 10. desember 2019 la Norges vassdrags- og energidirektorat NVE fram sin vurdering av NorthConnect. Den konkluderer med samfunnsmessig gevinst på 8,5 milliarder kroner over 40 år, og høyere strømpriser og nettleie.

