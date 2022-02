Regjeringens valg om å nærmest gjenåpne Norge og fjerne de fleste tiltak, anbefalinger og begrensninger, har gitt coronaviruset fritt spillerom. Dette skjer med helsemyndighetenes velsignelse.

Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har gitt grønt lys for færre tiltak og mer sosialt amvær. Det skjer samtidig som smittetallene eksploderer i Norge.

– Vi vet at det kommer noen tøffe uker fremover nå

– Hva hvis store og viktige deler av samfunnet snart går i stå og delvis lammes som følge av høy smitte og høyt sykefravær, hva er strategien da?

– Vi har høy beredskap for dette, og det er planlagt for stort sykefravær i de fleste sektorer. Vi vet at det kommer noen tøffe uker fremover nå og følge nøye med på dette. Det er positive signaler fra andre land som ligger litt foran oss i utviklingen av smitte, og vi følger tett både Norges og andre lands utvikling nå, bekrefter avdelingsdirektør Line Vold til ABC Nyheter.

– Mye av smitten, som har akselerert de siste ukene, skjer blant annet via skolen, det vil si at elever og lærere tar med seg smitten hjem. Er det helt greit, eller burde smitten begrenses her, i så fall på hvilken måte?

– Smitten kan ikke begrenses uten svært inngripende tiltak. Og smitte med omikron gir mild eller svært mild sykdom for de aller fleste, og særlig for barn og ungdom.

Kan være beskyttet og immun i cirka tre måneder



– Hvor lenge varer i snitt immuniteten etter smitte?



83 prosent av de som testet seg i uke 4 utførte dette kun med hurtigtest i uke 4. Blant personer som oppgir å ha fått påvist coronavirus økte andelen som kun har benyttet selvtest/hurtigtest fra 32 prosent i uke 3 til 60 prosent i uke 4, viser data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer. Foto: Erik Johansen / NTB

– Det er litt usikkert, men resmitte er ikke uvanlig. Gjennomgått infeksjon ser ut til å gi noe økt beskyttelse i relativt kort tid etter gjennomgått infeksjon, kanskje rundt tre måneder.

– Blir man mer motstandsdyktig etter infeksjon?

– Ja, gjennomgått infeksjon gir en god immunrespons og god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Gjennomgått infeksjon etter vaksinasjon gir en såkalt hybrid immunitet, og denne anser vi for å være spesielt god, svarer avdelingsdirektør Line Vold.

– Man trenger ikke teste seg om igjen før man går ut av isolasjon

De nye isolasjonsreglene gjør at du kan gå på jobb, skole, i butikken og delta på sosiale sammenkomster etter fire dager hjemme dersom du er frisk. Tidligere var regelen seks dager i isolasjon.

– Du skal være i isolasjon minimum i fire dager, og du skal ha vært feberfri i et døgn, uten bruk av febernedsettende, før du går tilbake til jobb. Hvis man har symptomer skal man teste seg. Er testen positiv, skal man bli hjemme i isolasjonsperioden og til man er feberfri i 24 timer. Men man trenger altså ikke teste seg om igjen før man går ut av isolasjon. Det er fordi testene kan fortsette å være positive en stund etter at man har sluttet å være smittsom, forklarer Line Vold.

I regjeringens oppdaterte regler for isolasjon ved coronasmitte, heter det:

«Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, og har symptomer, skal isolere seg i minimum fire døgn fra symptomene startet. Isoleringen skal ikke avbrytes før personen har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin».

Les også: Forsker frykter bølge av senvirkninger når coronaen slippes løs

– Gjennomgått infeksjon gir en god immunrespons og god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Gjennomgått infeksjon etter vaksinasjon gir en såkalt hybrid immunitet, og denne anser vi for å være spesielt god, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold. Foto: Lise Åserud / NTB

– Gjennom pandemien har vi oppdaget cirka halvparten av tilfellene

– Hva er egentlig de reelle smittetallene nå, har noen oversikt etter at smittede ikke lenger må ta PCR, men i stedet tar hjemmetest, og ikke alle melder inn resultatet til kommunene?

– Det har gjennom hele pandemien vært sånn at faktisk antall, eller reelt antall, smittede har vært ukjent. Vi har estimert at vi gjennom pandemien har oppdaget cirka halvparten av tilfellene, men det har variert med hvilken testkapasitet og test-strategi som har vært gjeldende. Vi er akkurat nå i en overgangsfase der teststrategien endres ganske betydelig, og det har betydning for hvordan vi fortolker registerdataene våre. Vi er mer usikre nå enn for noen uker siden på hvor mange smittede som fanges opp, og styrker nå de andre overvåkingsverktøyene våre, forklarer avdelingsdirektøren i FHI.

FHIs oppdaterte tall finnes i den sist publiserte ukerapporten.

Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser en økende andel som tester seg. 83 prosent av de som testet seg i uke 4 utførte dette kun med hurtigtest i uke 4. Blant personer som oppgir å ha fått påvist coronavirus økte andelen som kun har benyttet selvtest/hurtigtest fra 32 prosent i uke 3 til 60 prosent i uke 4.

– Det vil bli svært vanskelig å bremse smitten i betydelig grad

– Med de nye anbefalingene og kutt av isolasjonsdager, og til og med signaler om at det kan bli helt slutt på isolasjon dersom symptomer uteblir tross positiv test, sendes det samtidig et signal om at det kanskje ikke er så farlig å smitte andre. Er det heldig, eller bør man fortsatt minne om at smitte bør unngås og holde seg mest mulig i ro?