WHO: Omikron kan bety slutten på pandemien i Europa

WHOs Europa-direktør Hans Kluge slår fast at koronapandemien har gått inn i en ny fase etter at omikron ble den dominerende varianten. Han sier at 60 prosent av befolkningen kan bli smittet innen mars.

– Det er plausibelt at regionen nå beveger seg mot pandemiens sluttfase, sier han til AFP, men oppfordrer likevel til forsiktighet på grunn av virusets evne til å mutere.

Når den nåværende omikron-bølgen i Europa avtar, vil det i ganske mange uker og måneder være en global immunitet, mener Kluge. Det er takket være koronavaksinen, at folk har immunitet på grunn av gjennomgått infeksjon, samt at smitten senkes ved sesongvariasjon.

– Vi forventer at det vil være en stille periode før covid-19 kan komme tilbake mot slutten av året, men ikke nødvendigvis at pandemien kommer tilbake, sier Kluge.

Synkende smittetall i USA

Den amerikanske smittevernsjefen Anthony Fauci uttrykte lignende optimisme søndag.

I intervju med et amerikansk talkshow sa Fauci at ettersom antall covid-19-tilfeller faller ganske kraftig i deler av USA, «ser ting bra ut».

Han advarte mot overmot, men tilføyde at hvis nedgangen i smittetilfeller i det nordøstlige USA fortsetter, vil man trolig se et vendepunkt i hele landet.

Også WHOs Afrika-kontor sa forrige uke at antall smittetilfeller har falt i regionen, og at dødsfallene gikk ned for første gang siden den omikron-dominerte fjerde bølgen av viruset nådde sitt høydepunkt.

Gir håp

Omikronvarianten har vist seg mer smittsom enn deltavarianten, men har generelt ført til mindre alvorlig sykdom. Det har gitt et etterlengtet håp om at korona har startet et skifte fra pandemi til en mer håndterbar endemisk sykdom, på samme måte som sesonginfluensa.

Kluge advarer om at det fortsatt er for tidlig å anse covid-19 som endemisk.

– Det er mye snakk om endemisk, men endemisk betyr at det er mulig å forutsi hva som kommer til å skje. Dette viruset har overrasket mer enn én gang, så vi må være veldig forsiktige, sier han.

Ettersom omikron spres så omfattende, kan andre varianter fortsatt dukke opp, påpeker han.

Justerer vaksine

EU-kommissær Thierry Breton, som har ansvar for vaksineproduksjon, mener det vil være mulig å tilpasse eksisterende vaksiner til alle nye varianter som måtte dukke opp.

– Vi vil være klare til å tilpasse vaksinene, spesielt mRNA-ene, om nødvendig for å tilpasse dem til mer alvorlige varianter, sier han til den franske TV-kanalen LCI.

Den 18. januar utgjorde omikron 15 prosent av alle nye smittetilfeller i WHOs Europa-region, som omfatter 53 land i Europa og Sentral-Asia. En uke tidligere var andelen 6,3 prosent.

Omikron er nå den dominerende varianten i EU/EØS-området, sa EUs folkehelsebyrå ECDC forrige uke.

Unngå å overvelde helsevesenet

På grunn av den svært raske spredningen av varianten over hele Europa, sier Kluge at det burde legges vekt på å «minimere påvirkningen på sykehus, skoler og økonomien, og settes inn en stor innsats for å beskytte de sårbare», i stedet for tiltak for å stoppe overføring.

I mellomtiden oppfordrer han folk til å ta personlig ansvar.

-Hvis du ikke føler deg bra, bli hjemme, ta en selvtest. Hvis du er positiv, isoler deg, sier han.

Det er viktig å stabilisere situasjonen i Europa, der vaksinasjonsnivåene varierer mellom landene fra 25 til 95 prosent av befolkningen, ifølge Kluge, som påpeker at det gir ulik belastning av sykehus og helsevesen.

– Stabilisering betyr at helsesystemet ikke lenger er overveldet på grunn av covid-19 og kan fortsette med de essensielle helsetjenestene, som dessverre har blitt påvirket for kreft, hjerte- og karsykdommer og rutinemessig vaksinering, sier han.

På spørsmål om en fjerde dose vil være nødvendig for å få slutt på pandemien, nøler Kluge med å svare.

– Vi vet at immuniteten hopper opp etter hvert vaksinestikk, er alt han vil si.