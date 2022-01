Hittil har de ulike nasjonale tiltakene redusert den sosiale omgangen, og dermed også smitten. Vaksinerte har beskyttet seg mot selv å bli smittet og samtidig redusert muligheten for å smitte andre, spesielt de uvaksinerte.

Nå er det en helt ny situasjon i Norge. Til tross for at over fire millioner nordmenn har mottatt 2. vaksinedose, og mer enn to millioner har fått tredje vaksinedose, så har regjeringen i samråd med FHI og Helsedirektoratet gitt slipp på den strenge strategien for å hindre smittespredning.

Riktignok er det fortsatt et mål å kunne kontrollere smitten så ikke mange blir syke samtidig, noe som kan føre til overbelastning på sykehusene og ekstremt høyt sykefravær. Men nå både regner myndighetene med, og mener det kan være hensiktsmessig, at flere nordmenn smittes og gjennomgår sykdommen.

– De står nå overfor en periode med ganske høy risiko for å bli alvorlig syke

Det er på denne bakgrunn helsedirektør Bjørn Guldvog nå advarer de som av ulike grunner ennå ikke har vaksinert seg. Disse kan ikke lenger regne med den samme beskyttelsen som den høye andelen vaksinerte tidligere førte med seg.

Årsaken er at omikron smitter lettere og raskere, og at selv vaksinerte dermed utgjør en større risiko for andre. Dette skjer samtidig som samfunnet åpnes mer og mer opp.

Guldvog uttrykker derfor sin bekymring for de uvaksinerte, som nå blir mer vesentlig mer sårbare.

– Jeg er mest bekymret for dem som ikke er vaksinert. De står nå overfor en periode med ganske høy risiko for å bli alvorlig syke. Det er viktig at dem som er særlig sårbare og de uvaksinerte forsøker å unngå mye sosial kontakt de neste par månedene, i hvert fall fysisk kontakt. I tillegg bør man ha faste personer som man forholder seg til slik at man reduserer risikoen for å bli smittet , sier Guldvog til Dagbladet.

«Det er viktig med noe sosial kontakt»

Regjeringen oppfordrer derfor nå deler av befolkningen om å være ekstra på vakt i tiden som kommer

«Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, herunder være spesielt forsiktige med, eller unngå store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand, og unødvendige reiser til områder med mye smitte. Denne gruppen bør likevel ikke isolere seg. Det er viktig med noe sosial kontakt».

På regjeringens hjemmeside kan du lese alle de oppdaterte nasjonale råd og regler.

Her står det blant annet om påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst én meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder.

Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer. Det anbefales å begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på. Ellers gjelder fortsatt de generelle smittevernråden, som å praktisere god hånd- og hostehygiene, vaksinering, holde seg hjemme ved sykdom, og teste for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer og mistanke om smitte.

FHI: – Bølgen vil nå toppen i månedsskiftet januar/februar

I en risikovurdering fra Folkehelseinstituttet, som ble publisert 12. januar, anslås det at vi må regne med inntil 50.000 nye smittetilfeller per dag, og at mindre enn fem prosent av befolkningen vil være smittet samtidig. Bølgen vil pågå i januar, februar og mars.

– Vi forventer en betydelig bølge av smittede de neste ukene og regner med at vi vil nå toppen i månedsskiftet januar/februar , uttalte FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

FHI sier rett ut at det ikke lenger er mulig å stanse denne smittebølgen, men at man kan bremse den med minst mulig inngripende tiltak.

«Da vil flere med lav risiko bli smittet i vinter i stedet for å bli smittet senere. Dermed oppnår de økt robusthet mot alvorlig sykdom for framtida».