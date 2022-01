Myndigheter, med helseeksperter i ryggen, står for tiden overfor en svært vanskelig oppgave. Coronavirus-varianten verden kjemper mot nå er ikke like dødelig som de tidligere kjente variantene, men den er særdeles smittsom. Antall sykehusinnleggelser ser ut til å gå ned, men sykefraværet vil trolig skyte i været i et åpent samfunn. Dette vil kunne kaste samfunnet inn i en ny katastrofal situasjon, men det kan også være veien ut.

Omtrent med bind for øynene må myndigheter plukke ut hvilke tiltak som skal lempes på, og hvilke som vi fremdeles må leve med. Samtidig prøver forskere å se fremover, og skissere potensielle veier videre og tiden etter omikron.

Torggata i Oslo fredag kveld 7. august 2020, dagen før nasjnal skjenkestopp ble innført. Foto: Vidar Ruud / NTB

Slik kan 2022 bli

Etter nærmere to år med pandemi kan en tid uten covid-19 høres ut som rene fantasifortellingen, og vi har tross alt fått for høye forhåpninger før. Forskere tror likevel at 2022 blir det avgjørende året hvor vi faktisk kan se lysere tider i det fjerne.

– Dersom vi gjør dette riktig, så vil vi få et 2022 hvor covid-19 ikke dominerer livene våre, sier tidligere direktør ved the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Tom Frieden til CNN.

Frieden er ekspert på smittsomme sykdommer og folkehelse, og ledet CDC under Obama-tiden. Flere eksperter stiller seg bak Friedens spådom, og de bruker omikrons vugge Sør-Afrika som eksempel.

Mens enkelte jobber med å sekvensere positive prøvesvar, jakter andre på den neste varianten. Bildet viser en positiv omikron-prøve. Foto: Dado Ruvic / AP/NTB

– Det kommer en storm

Det var i november at den ferske varianten ble oppdaget i Sør-Afrika. Antall smittetiller gikk rett i taket, men stupte raskt. Forskerne tror det samme vil skje i resten av verden.

– Jeg ser for meg at på kort sikt, altså de kommende fire til seks ukene, så vil vi fremdeles stå i en storm. Men rundt midten av februar tror jeg situasjonen vil bedre seg, sier smittevernekspert John Swartzberg ved Berkley’s School of Public Health.

Dersom flammene dør ut slik forskerne anslår, tror de våren og sommeren vil bli en «stille tid med all grunn til optimisme». Dette tror forskerne kommer som følge av en pågående heftig immuniseringsprosess som i stor grad er et samarbeid mellom omikron og den videre vaksineringen.

Behandlingsmetoder blir avgjørende

I mellomtiden er det avgjørende at behandlinger for covid-19 havner på bordet. Hvis ikke risikerer vi en reprise av 2021, hvor smitten igjen stiger mot slutten av høsten som følge av nye varianter. Forskerne anser det som nærmest innlysende at nye varianter vil dukke opp, og alt avhenger av hvor klare vi er til å håndtere dem med behandlinger.

Hvilke type varianter som kan dukke opp er umulig å forutse. De kan være like, mer eller mindre smittsomme enn omikron, og de kan være mindre eller mer dødelige. Viruset kan mutere gradvis, slik som ved alpha- og betavarianten, men det kan også gjøre store uforutsigbare hopp, slik som ved delta og omikron.

Det mest sannsynlige scenario er at coronaviruset utvikler seg til å bli en influensasykdom, slik som H1N1, som forårsaket spanskesyken i 1918, gjorde. Viruset sirkulerer den dag i dag og forårsaker årlige tilfeller av både sykdom og dødsfall. Dette er en risiko samfunnet må leve med, og dersom det samme skjer med SARS-CoV-2 vil det bli avgjørende at man iverksetter tiltak som beskytter sårbare, samtidig som hjulene i samfunnet fortsetter å gå.

Bildet viser Pfizers coronavirus-pille som etter planen skal brukes til behandling mot covid-19. Foto: Pfizer/Reuters/NTB

– Vi må forberede oss på det verste

Det verst tenkelige scenario er at viruset muterer slik at det sniker seg forbi både vaksinasjon og behandlinger, noe USAs ledende smittevernekspert Anthony Fauci mener verden må være forberedt på.

– Jeg kan dessverre ikke vise til statistikk eller tall som kan fortelle hvor sannsynlig det er at dette skjer, men vi må være forberedt på det. Vi må rett og slett håpe på det beste, men forberede oss på det verste, sier Fauci.

Forskere over hele verden leter stadig etter ferske varianter i håp om å kunne advare verden tidligst mulig.

