Kina var langt ifra alene da de valgte å satse på zero-covid-strategien, men i dag er de det eneste landet som fremdeles tviholder på den. Sakte men sikkert har land etter land innsett at det ikke lar seg gjøre å leve i et samfunn blottet for coronaviruset.

Nå kan Kina bli tvunget til å gi slipp på strategien, og eksperter tror OL blir den store testen.

– Omikron kommer til å bli den største utfordreren her, og OL blir en enorm test, sier epidemiolog Ben Cowling ved University of Hongkong til det naturvitenskapelige tidsskriftet Nature.

Jerngrep rundt pandemien

Kinas nåværende strategi ble introdusert av myndighetene tidlig i pandemien. Den innbefatter stengte grenser, omfattende nedstengninger, massetesting og svært strenge karanteneregler. Likevel klarte den særdeles smittsomme omikron-varianten å finne veien inn i Kina, hvor det første tilfellet ble bekreftet i midten av desember. Siden har utbrudd forårsaket av varianten blitt bekreftet i 14 provinser, inkludert gigantbyene Tianjin og Beijing.

Sistnevnte skal arrangere OL neste uke.

– Av alle tidspunkt, så er ikke dette det riktige

Forskere og eksperter frykter at det er for tidlig for landet å åpne opp og gi slipp på strategien sin.

– Av alle tidspunkt man kunne ha åpnet Kina på, så er ikke dette riktig tidspunkt, sier epidemiolog Chen Tianmu ved Xiamen universitet. Han frykter at varianten vil forårsake for stort press på sykehusene i de mest utsatte byene.

Andre mener at det nærmest er umulig å holde omikron i sjakk, og sier at zero-covid-strategien koster samfunnet mer enn det omikron vil gjøre dersom landet åpner opp.

– Det er blitt vanskeligere og vanskeligere for myndighetene å forsvare strategien overfor befolkningen, sier epidemiolog Rafael Araos ved University for Developmen i Santiago.

Kina gjennomfører pcr-tester via hansker montert på en glassvegg. Bildet er tatt ved en testasjon i Beijing. Foto: Thomas Peter / Reuters/NTB

Rekordlave smittetall – selv med smitterekord

I løpet av de siste par månedene har Kina stått overfor sitt største utbrudd siden april 2020.

Det toppet seg i november med 361 smittetilfeller på ett døgn, et tall som er marginalt sammenlignet med smitten man ser i langt mindre befolkede land, slik som Norge. Men for Kina, som har vært stengt siden pandemiens begynnelse, er dette en tredobling av smittetallene de har vært vant til å se.

Millionbyer har stengt ned, massetesting er igangsatt og folk må forholde seg til leveringsintervaller når det gjelder mat og medisiner. I enkelte byer er all trafikk, offentlig og for egen maskin, forbudt og alle flyvninger inn og ut av byene er kansellert.

Myndighetene holder ved de strenge tiltakene til tross for at 85 prosent av befolkningen er fullvaksinert, og en stor andel har fått tredje dose. Usikkerheten ligger i nettopp vaksinene. Kina har observert, i andre land, at selv om vaksinene i stor grad beskytter mot alvorlig sykdom, så hindrer det ikke omikron fra å spre seg, noe som kan få desto større konsekvenser i verdens mest befolkede land.

En forsker arbeider med å utvikle behandling mot covid-19 ved et laboratorie i Beijing. Foto: Noel Celis / AFP/NTB

Forskernes råd

Nå står Kina overfor den store prøvelsen, OL i Beijing.

Utøverne som deltar på de olympiske lekene bor i «bobler» under svært strenge forhold. De ankommer i egne fly, fraktes til hotellet i egne kjøretøy, og må gjennomgå daglig testing. Det blir ikke solgt billetter, og de få publikummerne som får delta har fått streng beskjed om å ikke skrike eller rope, noe som gjør at partikler lettere forflytter seg over større områder. Tiltakene gjør dette til «tidenes strengeste OL».

Forskere har flere råd dersom Kina, etter OL, velger å forlate zero-covid-strategien. Hovedrådet er å trå på vaksine-gasspedalen og få satt så mange tredjedoser som mulig, til 90 prosent av befolkningen er sikret. I tillegg anbefales Kina å sette blandinger av vaksiner, i stedet for å utelukkende sette vaksiner med inaktivert virus.

– Vaksiner er ikke avgjørende dersom man opprettholder zero-covid-strategien, men de blir kritisk viktige så snart man forlater den, advarer Chen.

De er allerede godt i gang med å utvikle sine egne mRNA-vaksiner, som kan settes i kombinasjon med deres flittigst brukte vaksine, CoronaVac.