Finnmarking Tarjei Jensen Bech (28) ble skutt på Utøya i 2011, og overlevde. Han har siden fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse og angst.

– Når det blir for ille pleier jeg å møte venner, gjøre noe hyggelig, som å gå på café eller kino. Det er ikke mulig nå som det har kommet så omfattende tiltak mot coronaviruset. Det er selvfølgelig helt nødvendige tiltak, men jeg tror veldig mange som sliter med ulike psykiske sykdommer har det veldig vanskelig nå, sier Bech til ABC Nyheter.

Han opplever at coronakrisen og isolasjonen den fører med seg, har vært en trigger for symptomene hans, og det har ført til at den posttraumatiske stresslidelsen har blitt verre.

I et offentlig innlegg på Facebook forteller han om hvordan det oppleves:

Tarjei Jensen Bech fotografert under årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti i Kirkenes i 2018. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

«Tenk deg at kroppen er i konstant alarmberedskap 24/7. Alle alarmer blinker rødt. Du føler at du er i konstant fare. Du isolerer deg selv og trekker deg tilbake fra de rundt deg. Du gjenopplever at en mann skyter og dreper folk rundt deg gang på gang.

Minnene om Utøya kommer konstant tilbake som flashbacks og du greier ikke stoppe det. Du føler du er tilbake på en øy hvor en terrorist med våpen jager deg. Det er som en drøm som aldri tar slutt.

Sånn har jeg det nå. Konstant. Hele tiden.»

Bech skriver videre at han føler seg nervøs og anspent, og har mareritt stort sett hver natt. Les innlegget hans i sin helhet nederst i artikkelen.

– Vær en god venn

Gjennom de snart ni årene som har gått siden terrorangrepet på Utøya, har Bech opplevd å være tilbake på øya i hodet sitt mange ganger. Nå skjer det i langt større grad enn normalt.

– De tingene man pleide å gjøre før for å dempe symptomene, er ikke like enkelt å gjennomføre. Det er en diagnose som kan føre til veldig mye rastløshet, så jeg føler meg kanskje litt sperret inne. Samtidig når jeg først må gå ut, på butikken for eksempel, føles det veldig vanskelig fordi jeg har fått tilbake en angst for å gå ut. Det handler ikke om at jeg er redd for å bli smittet, men om alle alarmklokkene i hodet mitt ringer, forteller han.

28-åringen jobber som politiker, og er varafylkesordfører i Troms og Finnmark for Arbeiderpartiet. Han er vant til å være en offentlig person og å dele sine meninger.

Bech velger å være åpen om de tingene han sliter med nå, fordi han tror mange andre rundt omkring i landet som kjenner på det samme i møte med omfattende coronavirus-tiltak.

– Jeg tror det er mange som har det veldig tøft nå. Vær oppmerksom på menneskene rundt deg. Send dem heller én melding for mye enn for lite. Ring eller FaceTime med folk. Det tror jeg kan hjelpe veldig mye med å forebygge, og at det kan redde liv. Vær en god venn. Du trenger ikke å forstå, men vær en venn og lytt til det andre har å si.

Bech vet for sin egen del at han har lett for å trekke seg inn i seg selv og isolere seg enda mer, når ting blir vanskelig.

– Vær oppmerksom hvis det blir litt stille fra noen. Hør hvordan det går.

Mental Helse: – Ring istedenfor sms

Aslaug Timland Dale er daglig leder for Hjelpetelefonen i Mental Helse, og også ansvaret for Arbeidslivstelefonen. Hun forteller at begge telefonene har hatt stor pågang av mennesker med spørsmål tilknyttet coronaviruset.

Mental Helses hjelpetelefon (nummer 116 123) har etablert flere ekstra telefonlinjer på grunn de omfattende tiltakene mot coronaviruset, slik at de kan hjelpe dem som kjenner på frykt eller opplever nedsatt psykisk helse i isolasjon. De har også utvidet åpningstidene i sin chat til 8-23 alle dager.

Dale råder nå nordmenn til å ringe hverandre istedenfor å sende tekstmeldinger.

– Ring i stedet for å sende en tekstmelding. Ta en prat og skype med bestemor slik at man kan få sett hverandre. Dersom det ikke lar seg gjøre, ring. Det er utrolig betydningsfullt å høre en annen stemme, sa Dale til ABC Nyheter tidligere denne uka.

Hun mener det er særlig viktig når sosiale tilbud er stengt, og møteplasser forsvinner.

«Mørket skal vike for solen»

Tarjei Jensen Bech mener det er viktigere for folkehelsa enn noen gang at alle er gode medmennekser. Dette er innlegget han skrev på Facebook lørdag i sin helhet:

«Tenk deg at kroppen er i konstant alarmberedskap 24/7. Alle alarmer blinker rødt. Du føler at du er i konstant fare. Du isolerer deg selv og trekker deg tilbake fra de rundt deg. Du gjenopplever at en mann skyter og dreper folk rundt deg gang på gang. Minnene om Utøya kommer konstant tilbake som flashbacks og du greier ikke stoppe det. Du føler du er tilbake på en øy hvor en terrorist med våpen jager deg. Det er som en drøm som aldri tar slutt.

Sånn har jeg det nå. Konstant. Hele tiden.

Vanligvis ville jeg kunne gjort noe hyggelig med en venn for å dempe symptomer. Gått på kino eller cafe. Hatt sosial omgang for å få det bedre. Det går ikke på samme måte som før.

Det føles som om jeg er i konstant fare. Jeg er nervøs, i stadig alarmberedskap og anspent. Stort sett hver natt har jeg mareritt og livet akkurat nå føles litt mørkt og tøft. Jeg føler meg utslitt.

Coronakrisa har vært en trigger for meg og gjort angsten og det post traumatiske stresset mitt verre. Selv det å skulle gå på Vinmonopolet i går føltes skremmende og fremmed. Det utløste angst. Det var en seier å bare greie å gå dit.

Jeg forventer egentlig ikke at noen skal forstå det jeg og andre opplevde på Utøya. Det er såvidt jeg skjønner det selv. Men medmenneskelighet med mennesker rundt oss er kanskje viktigere enn noen gang. Vi kan ikke la folk rundt oss føle seg alene og kverne med egne tanker. Det kan være farlig.

Dette gjelder ikke bare meg. Det er mange med post traumatisk stress, angst og andre psykiske lidelser som har det tøft nå. Mitt tips er å være ekstra oppmerksom. Vær en venn. Ring, FaceTime eller bare send en melding og spør hvordan det går. Det skal ikke mer til. Ikke la oss trekke oss unna.

Det kan redde liv.

Også vet jeg at vil det gå over. Det vil bli bedre. Vi vil igjen kunne danse og le.

På kommoden min hjemme ligger Vardø sitt byvåpen med en av de vakreste inskripsjonene jeg vet av. Der står det: «Mørket skal vike for solen»