Gjennom tretten år har Boyzone-stjernen Shane Lynch og kona Sheena White stått sammen i tykt og tynt, og underveis har paret fått to døtre på henholdsvis elleve og syv år. Men nå er det slutt etter at Lynch flyttet fra familien etter det han selv beskriver som tøffe uker i coronaisolasjon.

– Vi har hatt det tøft og går gjennom en tøff tid nå, hvor vi er isolert , forteller Lynch i podcasten The Morning After with Paul Danan.

Han beskriver videre seg selv og kona som «hund og katt» som har gått i strupen på hverandre, og at han til slutt ikke hadde noe annet valg enn å flytte ut. De to døtrene er tilbake i huset sammen med moren.

– Jeg er ikke hjemme med familien min nå, fordi hun og jeg levde som hund og katt. Det var virkelig ikke bra. Man finner bare ut av noen ting om forholdet sitt, og det kan være vanskelig. Det kan være en kamp, sier han.

Guds plan

Den tidligere boyband-stjernen håper samtidig på at han og kona vil kunne finne tilbake til hverandre når coronapandemien har lagt seg og de kan ta opp igjen sine gamle liv.

– Jeg ber hver dag om at kona mi og jeg får det til å fungere, slik at jeg kan komme tilbake til barna mine, sier Lynch som avslutter med at det er vanskelig å vite hva som er Guds plan med det hele.

Boyzone fotografert i 2008: Fra venstre Stephen Gately, Keith Duffy, Shane Lynch, Ronan Keating og Mikey Graham. Et år senere døde Gately under en ferietur i Spania, 33 år gammel, Foto: AP Photo/Matt Dunham

De fleste vil nok huske Lynch best fra den tiden han og de andre medlemmene av popgruppen Boyzone herjet hitlistene verden over. Gruppen solgte over 20 millioner album og ble oppløst i 1999, før de gjorde et comeback i 2007. Elleve år senere gjorde de nok et comeback for å feire 25-årsjubileum, men at de etter endt avskjedsturné var ferdig for godt.

I de senere år har Lynch viet seg mer til bilkjøring. Han har også dukket opp i reality-serier som «Celebrity Big Brother» og vært en av dommerne i talentprogrammet «The All Ireland Talent Show».

Isolerte seg med ekskona og døtrene

Mens coronapandemien skal ha gjort slutt på forholdet mellom Lynch og kona, er det et annet forlengst fraskilt kjendispar som har valgt å isolere seg sammen. Filmstjernene Bruce Willis og Demi Moore var et av Hollywoods mektigste ektepar gjennom tretten år og de fikk tre døtre sammen før det endte med skilsmisse i 2003.

Willis og Moore har imidlertid beholdt vennskapet, og for et par uker siden delte datteren Tallulah Belle et bilde på sin Instagram-konto der hele familien, samt kjæresten Dillon Buss, var kledd i matchende pysjamaser i hvite og grønne striper. Selv familiens hund er kledd opp for anledningen.

Siden har datteren delt flere bilder fra den midlertidige tilværelsen sammen med foreldrene og søstrene. Det foreløpig siste viser henne i sofaen sammen med pappa, ikledd en godt vasket t-skjorte med påskriften «Die Harder» som mange vil koble til Willis' glansrolle som John MacLane i «Die Hard»-filmene.