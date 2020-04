Den britiske skuespilleren, modellen og artisten Jane Birkin møtte den franske sangeren Serge Gainsbourg under innspillingen av filmen «Slogan» i 1968.

Han hadde skrevet den oppsiktsvekkende sangen «Je t’aime… moi non plus» til skuespilleren Brigitte Bardot, men siden Bardot var gift på denne tiden, var det Jane Birkin som endte opp med å synge den sammen med han.

Nå er Birkin 73 år, og nylig så hun tilbake på det mye omtalte forholdet deres i et intervju med Fox News.

Hun sier at Gainsbourg var en omsvermet mann, og at hun følte seg beæret da han spurte om hun ville synge den kontroversielle sangen sammen med ham.

Ble forbudt av paven

For mange er Jane Birkin mest kjent som et stilikon, men hun begynte karrieren som skuespiller og modell. Slik ser Jane Birkin ut i dag. Foto: Angela Weiss/AFP

– Jeg tenkte at jeg kommer ikke til å bli valgt når han har så mange vakre jenter å velge mellom. Så når han spurte om jeg kunne gjøre det, så sa jeg selvfølgelig ja. Vi hastet til London for å spille inn sangen. Når vi fremførte den sammen, visste vi at det kom til å bli hett, sier hun.

Sangen hadde et tydelig seksuelt budskap og fikk mange til å sette kaffen i vrangstrupen. Den ble forbudt av vatikanet, men ble likevel en kommersiell suksess.

– Sangen ble forbudt av paven og BBC. Folk snakker fortsatt til meg om den etter all denne tiden. Jeg vet at det er den sangen som kommer til å bli nevnt når jeg dør, sier Birkin til Fox News.

Gainsbourg og Birkin var sammen i tolv år, og ble fort kjent som et av tidenes mest glamorøse par. De levde et bohemsk liv og var åpenbart glad i å ta seg en fest.

Sjokkerte i intervju med Whitney Houston

For Serge gikk festingen litt vel langt, og i 1980 slo Birkin opp med ham. Noen år senere skapte han skandale da han var full og snøvlet på fransk TV at han ville ha sex med Whitney Houston.

Serge elsket å provosere og sjokkere, men etter hvert begynte den usunne livsstilen hans å sette sine spor. Da han var 45 år fikk han sitt første hjerteinfarkt, og i 1991 fikk han et nytt hjerteinfarkt som han døde av.

Birkin og Gainsbourg fikk datteren Charlotte Gainsbourg sammen, som nå er en kjent skuespiller og sanger akkurat som foreldrene.

I 2007 snakket hun med britiske Independent om hvordan det var å vokse opp med to travle og berømte foreldre.

– Jeg er sikker på at jeg ville ha likt å se foreldrene mine mer, og på den tiden var vi ikke deres høyeste prioritet. Men jeg liker å tenke på dem i Paris, at de hadde det gøy og ikke tenkte så mye, sa hun.

Charlotte Gainsbourg har selv tre barn med skuespilleren og regissøren Yvan Attal.