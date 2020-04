16.mars fortalte Kristofer Hivju (41) på Instagram at han og kona Gry Molvær Hivju (49) hadde fått påvist coronaviruset. Nå deler han en ny oppdatering, hvor han skriver at de har kommet seg etter sykdommen.

– Vi er helt friske igjen og ved god helse etter jeg, og mest sannsynlig kona mi, ble smittet av coronaviruset. Etter flere uker i karantene og flere uker innendørs etter å ha vært symptomfrie, har vi det endelig bra. Vi var heldige som bare hadde milde symptomer på coronaviruset, skriver han.

(Saken fortsetter under)

Kristofer Hivju har spilt i både norske og utenlandske serier, men er aller mest kjent for rollen som Tormund Giantsbane i «Game of Thrones».

Han oppfordrer følgerne sine til å fortsette og følge myndighetenes hygieneråd.

– Takk for all støtten, og husk å være årvåkne og hold avstand, vask hendene deres og mest av alt; Ta vare på hverandre i denne rare tiden, skriver han.

Les også: «Game of Thrones» tronet under Emmy-utdelingen

Akkurat nå er over 1,8 millioner mennesker verden over smittet av viruset, ifølge FHI. Flere kjente personer har den siste tiden fortalt at de er blant de smittede.

I slutten av mars kom det frem at prins Charles er smittet, og det er også operasangeren Placido Domingo.

Tom Hanks og kona Rita Wilson var blant de første kjendisene som ble smittet av viruset, og skal nå være på bedringens vei.