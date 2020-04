I slutten av mars la Madonna ut en video av seg selv naken i et badekar hvor hun mumlet at vi alle var «i samme båt» og at coronakrisen jevnet ut forskjellene mellom de rike og fattige i samfunnet.

– Som jeg pleier å si, når alt kommer til alt er vi alle i samme båt. Og når skipet synker er vi alle sammen om det, sa hun.

Det fikk mange til å bli provoserte, fordi slike kriser ofte rammer de fattigste hardest. I kommentarfeltet under videoen på Instagram, skrev flere at de var helt uenige med henne.

Slettet badevideo

– Det kan hende at vi dør av de samme sykdommene, men det er de fattige som kommer til å lide mest. Ikke romantiser denne tragedien, skrev en av følgerne hennes, ifølge Huffington Post.

Madonna har nå slettet den kontroversielle videoen fra badekaret. Foto: Skjermdump fra YouTube

– Tilstandene utenfor villaen din er veldig annerledes enn du tror. Hold deg frisk og vær litt mer empatisk mot de mindre priviligerte, skrev en annen.

Madonna har nå slettet videoen, men har fortsatt å legge ut bisarre videoer hvor hun dokumenterer sitt liv i karantene.

I en av videoene bruker hun en hårbørste som mikrofon mens hun synger om å spise stekt fisk. I kommentarfeltet lures det på om det går bra med Madonna og hva hun har gjort med utseendet sitt.

Vekker reaksjoner

En kilde som har jobbet med popstjernen i flere år, sier til Page Six at det virker som hun prøver å holde seg berømt på feil måte.

– Jeg så opp til henne, det gjorde vi alle. Det er som om hun prøver å selge seg selv for å få oppmerksomhet, og hun skjønner ikke hvor merkelig hun virker. Jeg håper at hun kommer seg ut av det, sier kilden.

I flere av videoene er hun sammen med sin nye kjæreste, den 25 år gamle danseren Ahlamalik Williams. De ble først observert sammen i desember i fjor.

