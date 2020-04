I starten av mars var Prins Harry (35) og hertuginne Meghan (38) på sitt siste kongelige oppdrag, og nå har de flyttet til Los Angeles.

Selv om det er lite sannsynlig at de kommer til å returnere til livet som kongelige nå, har magasinet Newsweek utført en undersøkelse der det kommer frem at de fleste briter ikke synes de bør gå tilbake til å gjøre kongelige oppdrag.

I undersøkelsen svarte 54 prosent at de ikke synes Harry og Meghan bør gjøre flere kongelige oppdrag, 28 prosent svarte at de burde det og 18 prosent svarte «vet ikke».

Leverte mat til innbyggerne

Undersøkelsen hadde 1500 deltakere og ble utført av konsulentfirmaet Redfield & Wilton Strategies.

Hertugparet har holdt lav profil siden de flyttet til Los Angeles, men i helgen ble de observert i gatene i West Hollywood mens de leverte mat til noen av innbyggerne som er i karantene.

Newsweek spurte også hvor mange av britene som hadde fått bedre eller dårligere inntrykk av paret etter coronakrisen.

Til tross for deres engasjement svarte 36 prosent at de hadde fått et dårligere inntrykk av Meghan nå, og 20 prosent sa at de hadde fått et bedre inntrykk av henne.

33 prosent svarte at de hadde fått et dårligere inntrykk av Harry, og 19 prosent svarte det motsatte.

Tok et oppgjør med britiske aviser

Etter Meghan giftet seg inn i den britiske kongefamilien ble hun en av verdens mest omtalte personer. Flere ganger kritiserte Harry de britiske mediene for å skrive støtende og feilaktige ting om kona.

Mandag satte de virkelig ned foten og kunngjorde at de fremover ikke kommer til å ha noen form for samarbeid med de britiske avisene The Sun, Daily Mail, Mirror og Express.

Ifølge The Guardian skrev de i et brev til disse avisene at de nektet å «tilby seg selv som valuta for en økonomi basert på clickbait og forvrengning».

