BARCELONA, SPANIA: Med kinesiske Geely på eiersiden er det naturlig at de henter ut synergier mellom merker og modeller, slik de gjør med plattformen og drivlinjene i elbilene Volvo EX30, Zeekr X og Smart #1.

Å redusere kostnadene er både hensikten og resultatet, men Volvo gjør ytterligere grep for å redusere kostnadene, de fleste på en vellykket måte.

Instrumentpanel og fysiske knapper er eliminert og praktisk talt all betjening skjer via den Google-drevne berøringsskjermen i midtkonsollen og noen knapper på rattet for fartsholder og media.

Dette har Tesla og andre hatt delvis suksess med, men flere bilprodusenter bringer nå fysiske knapper og hjul tilbake for funksjoner du bruker ofte og ikke minst under kjøring.

Mer om dette senere i saken.

Plassen i baksetet og bagasjerommet er ikke stor, men høyden redder bildet. Foto: Volvo

Vindusheisene både foran og bak er plassert i midtkonsollen, så sparer man flere ledninger i dørene.

Høyttalerplanken over dashbordet eliminerer ledninger til høyttalere i fordørene og de rammeløse sidespeilene justeres via skjermen, så reduserer man ledningene der også.

Frontrutevisning får du heller ikke, så speedometer og all annen informasjon må avleses og betjenes i den midtplasserte skjermen.

Politisk korrekt

Sammen med fokus på miljøvennlige produkter og miljøvennlig produksjon tilskrives dette også Volvos målsetting om økt bærekraft, enda så politisk korrekt det høres ut.

De har derfor tatt flere grep, som å gjøre alt interiør vegansk, hovedsakelig med resirkulerte materialer i fire forskjellige versjoner. Et med ullstoff i setene, de andre med Nordico kunstskinn i kombinasjon med gjenbrukte materialer.

Dette er velkjente produkter som fiskegarn og plastflasker, men også linfrø og deres egen bruk av denim. De lange fibrene går da tilbake til nye olabukser, mens de korte blir til et plastlignende stoff med mange av de samme egenskapene; lett, formbart, solid og enkelt å rengjøre.

Utformingen av interiøret er helt ny, men likevel typisk Volvo. Rene linjer og flater, elegant utforming av dørhåndtak og luftdyser, praktiske stuerom og koppholdere, samt elegante seter med integrerte hodestøtter. Noen av materialene og fargene er riktignok uvante på grensen til rare, men smak og behag lar deg velge blant de fire alternativene.

Artikkelen fortsetter under bildet



Volvo har lenge forsøkt å gjøre førermiljøet minimalistisk og enkelt, men nå er det bare en skjerm i midten igjen. Foto: Volvo

Tre drivlinjer

Det er likevel drivlinjen som er avgjørende for mange ved valg av bil og i EX30 har du tre muligheter. Innstegsmodellen har et lite batteri og bakhjulsdrift og de to andre et stort batteri og drift på to eller fire hjul.

Rekkevidden på henholdsvis 340, 480 og 460 kilometer respektive ifølge den forventede WLTP-målingen bør holde, spesielt fordi forbruket tilsynelatende ikke er høyere enn det Volvo oppgir.

Så gjenstår det å se hvor mye norske temperaturer og føreforhold øker forbruket og reduserer rekkevidden.

Ladeeffekten på inntil 175 kW bør også holde, da de fleste med høyere effekt gjerne er større og dyrere biler.

De bakhjulsdrevne bilene har en elmotor på 272 hestekrefter som tar dem fra 0 til 100 på akseptable 5,7 og 5,3 sekunder. Den firehjulsdrevne varianten gjør sprinten unna på kun 3,6 sekunder i det lett strømspisende Performance Mode.

Dette gjør den til Volvos raskeste bil noensinne og akselerasjonen kan være ubehagelig for passasjerene hvis sjåføren benytter den aktivt og ikke minst gjentatte ganger. Toppfarten er som på alle deres modeller begrenset til 180 kilometer i timen, noe som er mer enn raskt nok for å miste førerkortet her i landet.

Selv på spanske motorveier bør du ikke teste topphastigheten, men tett opptil den oppfører bilen seg eksemplarisk. Den relativt lave vekten gjør at støtdemperne får en enkel oppgave med å sluke ujevnheter i alle hastigheter, samtidig som et avansert multilink hjuloppheng bak gjør den stabil. Sammenlignet med søstermodellene Zeekr og Smart #1 er EX30 mindre med kortere akselavstand. egne hjuloppheng og andre Vovlo-tilpasninger gjør likevel at bilen føles stabil rett frem og lettkjørt i svinger.

Artikkelen fortsetter under bildet



Hekken på bilen har elementer fra egne modeller og Polestar, med flere dominerende elementer. Foto: Volvo

Lett og kjøreglad

Styringen kan settes i tre nivåer når det gjelder fasthet, som går fra meget lett til relativt sportslig. Tilbakemeldingene fra underlaget fremstår gode og gjør bilen forutsigbar å styre, mens svingradiusen er liten, også med drift på alle fire hjul. Det er derfor uproblematisk å manøvrere den lille bilen på små flater, også fordi et velfungerende Pilot Park Assist-system gjør det enkelt å lukeparkere.

Ute på veien biter bilen med bakhjulsdrift seg imponerende godt fast i underlaget og er på grensen til morsom å kjøre. Med mindre du drømmer om en sportsbil eller har en bratt og glatt vintervei du må bruke er denne drivlinjen mer enn rask nok og fremkommeligheten bør holde for de fleste, også vinterstid.

Med firehjulsdrift har du så mye krefter til disposisjon at du sjelden rekker å trykke gasspedalen helt i bunn ut av svingene, før du må ta hensyn til omgivelsene eller øvrig trafikk. Det lave tyngdepunktet bidrar til at bilen vingler lite, både i side- og lengderetningen.

Firehjulsdriften er så effektiv at du må overdrive dersom du ønsker å fremkalle inngripen fra bilens ESP-system. Den blir derfor tildels festlig å kjøre på svingete småveier, selv om EX30 ikke er ment å være en sportsbil. Ytelsene gjør den likevel til det og skulle du kjørt like fort før elbilens inntog måtte du ha hentet frem det store sjekkheftet.

Artikkelen fortsetter under bildet



Kjørelysene inspirert av Tors hammer er delt opp i flere mindre enheter. Foto: Volvo

Tre utstyrsnivåer

Det slipper du nå. For 421.900 kroner får du toppmodellen med firehjulsdrift på norske skilter i Plus utstyrsversjon før blant annet Panoramatak, Park Assist Pilot og 360-graders kamera legges på i Ultra-versjonen til 451.900 kroner.

Selv med de største felgene på 20 tommer er hjulstøyen ikke særlig påtrengende og det er først når vindsuset øker i motorveishastighet du registrerer lyder utenfra.

Med bakhjulsdrift koster bilen fra 321.900 kroner i utstyrsversjon Core med 18-tommere før større felger, Harman Kardon og annet utstyr legges på i Plus-versjonen til 351.900. Extended Range-versjonen begynner på 366.900 kroner i Core og øker via 396.900 i Plus til 426.900 i Ultra. Disse prisene må sies å være gunstige, selv om det er en liten bil.

Hengerfeste, skiholder, barnesete, 20-tommers felger og tre av interiøralternativene koster ekstra, slik farge utenom standardfarge også gjør. Fem år eller 100.000 kilometers garanti og åtte år eller 160.000 kilometers batterigaranti får du med på kjøpet, mens Serviceavtale Plus gir deg service og slitedeler i tre år eller 100.000 kilometer. Bilabonnement koster mellom 6.290 og 7.590 kroner i måneden, med tillegg på 1.000 kroner for Flex-abonnementet, som blant annet gir tre måneders oppsigelse.

Artikkelen fortsetter under bildet



Volvo har bare SUV-er i sin elbilportefølje, noe den nye EX30 bekrefter i profil. Foto: Foto: Volvo

Trangt baksete

Til tross for de små utvendige målene er de innvendige målene relativt store og takhøyden god også i baksetet, men langbente vil slite hvis de foran også er det. Forsetene har kort setepute, men med elektriske seter kan den tiltes slik at de fleste vil finne seg godt til rette.

De elektrisk justerbare setene har for øvrig bare en bryter for inntil 12 justeringer, så det spares litt på ledninger og andre materialer der også.

Det nesten firkantete og velformede rattet kan justeres i både høyde og lengde. Sidestøtten er behagelig uten å være veldig fast og utsikten er god, spesielt med 360-graders kamera når det er ønskelig eller påkrevet.

Utvendig er bilen umiskjennelig en Volvo, hvor kjørelysene inspirert av Tors hammer er det tydeligste. Vindusprofilen kan minne om XC40 og baklysene er helt nye, men har innslag av Volvos DNA. Fasongen bekrefter at EX30 er en liten SUV og med store hjulbuer og felger ser den unektelig tøff ut.

Artikkelen fortsetter under bildet



Skyver du forsetene med de elegante integrerte hodestøttene langt nok frem får du plass til bena i baksetet. Foto: Volvo

Praktisk

Under panseret er det en frunk for ladekabler og litt annet, mens bagasjerommet på 318 liter kan utvides til 400 ved å senke gulvet eller nesten tredobles ved å legge ned den 60/40-delte bakseteryggen.

Som alle andre nye biler har EX30 fått de mange EU-pålagte sikkerhetsfunksjonene som hastighets- og filskiftvarsler. Disse må skrus av på flere forskjellige steder i berøringsskjermen, men en hurtigtast på rattet vil trolig dukke opp for de du liker minst. Det vil også et tredje trinn på regenereringen, som foreløpig bare har to. Stemmestyringen med Google fungerer bedre enn hos de fleste andre og startskjermen ser oversiktlig og ryddig ut, men skal du bruke noe mer enn de første funksjonene blir det litt mer krevende.

De mange menyvalgene, hurtigtastene og feltene på berøringsskjermen er trolig enklere å bruke for en erfaren influenser i passasjersetet enn et vanlig menneske som samtidig skal kjøre bilen. Alt fra lys, sidespeil, seter og assistentsystemer til klimafunksjoner, regenerering og hanskerommet (sic!) betjenes via ett eller gjerne flere trykk på skjermen. Nødblinklyset har fått en lovpålagt fysisk knapp i taket i tillegg til den på skjermen, men du bør ha sort belte i berøringsskjerm for å trives med betjeningen under kjøring.

Grafikken i skjermen er for så vidt god, men pilen i navigasjonsskjermen er litt overivrig i enkelte kryss og rundkjøringer, så det kan lønne seg å zoome litt inn på kartet slik at du ikke lar deg affisere av den vinglende pilen.

Det britiske bilbladet Autocars Matt Prior går for øvrig så langt som å advare mot å kjøpe bilen på grunn av brukervennligheten og mangel på fysiske knapper. Da sliter han trolig ombord i Tesla også, men vi drister oss til å påstå at den siste bilknappen ikke er produsert.

Artikkelen fortsetter under bildet



Bagasjerommet på 318 liter øker til 400 når du senker gulvet. Foto: Volvo

Mindre premium

For uten en del kinesisk inspirasjon tar Volvo et lite skritt ned fra premium-segmentet med denne bilen, uten at den virker kjip på noen som helst måte.

Det er likevel prisen å betale for å få ned prisen, bokstavelig talt, uten at tidligere Volvo-kunder vil rynke på nesen når de første setter seg inn i bilene.

Forutsatt at de har valgt et interiør de vil trives med og er eksperter på scrolling, zooming og trykking på berøringsskjermer.

NØKKELINFO: Volvo EX30 Twin Performance Drivlinje: To elmotorer AWD HK/kW/Nm: 428/315/543 0-100 km/t: 3,6 sek. Toppfart: 180 km/t Vekt: 1.960 kg L/B/H: 423/184/155 cm Batteri (netto): 64 kWh Rekkevidde WLTP: 450 km Ladeeffekt: 175 kw Tilhengervekt: 1.600 kg Bagasjerom: 318/400/900 liter Pris: Fra 321.900 kr. Denne modellen 421.900 kr. Denne med utstyr 465.550 kr Pluss Design

Ytelser

Kjøreegenskaper Minus Plass

Berøringsskjerm

Lite premium Design: Den nye lille SUV-en ser bra ut, spesielt med store hjul. Førermiljø: Fin utforming og spennende materialer, men all betjening skjer i en komplisert skjerm. Kjøreegenskaper: Morsom å kjøre med begge drivlinjer og vinterbil med AWD. Ytelser: Volvos raskeste bil noensinne holder i massevis. Plass: Snerten kompakt-SUV med liten benplass i baksetet.. Mye for pengene: Innstegsmodellen er billig og toppmodellen meget raskt til denne prisen. Konklusjon: 6

Denne artikkelen er tidligere publisert i Finansavisen Motor.