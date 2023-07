Tesla, Tesla, Tesla. Skal alle i dette rare, lille landet ha en Tesla?

Det er selvfølgelig gode grunner til at nordmenn flokker seg om det amerikanske bilmerket, men det er lov å tenke litt utenfor den konforme elbilboksen svært mange villig plasserer seg i.

Om du er i ferd med å runde av lesingen her – for å kjøpe deg en Tesla – flott for deg! Du får en fornuftig bil med god rekkevidde og mye utstyr.

Er du imidlertid nysgjerrig på hva nye Citroën ë-C4 X handler om, bør du lese videre. At dette er et spor flere er inne på om dagen, er ikke utenkelig.

Nye Citroën ë-C4 X har et bagasjerom på 510 liter. Bilen er forøvrig 4,6 meter lang, men tilhengerfeste får du ikke. Foto: Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Høy sedan, sier du?

Franskmennene er som kjent gode på design, og denne elbilen er intet unntak. Foran er ë-C4 X lik den vanlige, 240 millimeter kortere ë-C4 uten X i navnet sitt. Fronten gir et olmt oppsyn karakteristisk for nye Citroën-er. Det fenger.

Bak er det skjedd litt, for her går X-utgaven over til å bli en slags sedan – neppe det nordmenn flest har øverst på ønskelisten, men designmessig fungerer det.

Nye Citroën ë-C4 X sluker 130 liter mer i bagasjerommet sammenlignet med en vanlig ë-C4, som betyr at du har hele 510 liter å leke deg med. Det er praktisk og fornuftig selv om bagasjeluken åpner seg som et lokk, ikke som en dør hengslet i taket. Dessverre.

Citroën ë-C4 X har et interiør du lett kan like. Det er ikke voldsomt spennende, men komfortabelt. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Om du gidder

Nye Citroën ë-C4 X er ikke utpreget morsom å kjøre aktivt med, men hva så? Denne elbilen er satt opp for komfortable turer der du ikke leter frem skarpe svinger. Hard kjøring underordnet.

For noen vil det gi mening at en rimelig elbil helst skal være komfortabel, slik ë-C4 X unektelig er. Motoreffekten ligger på litt puslete 100 kW eller 136 hestekrefter, men full kraft er snedig nok bare tilgjengelig om du setter bilen i «Sport». En slik handling krever imidlertid aktiv involvering av sjåføren og det strider litt med tanken om det bedagelige kjøremønsteret du raskt tillegger deg bak rattet her.

Derfor er det bedre å ta utgangspunkt i motoreffekten i «Normal»-modus bilen alltid vil starte i. Da har du 109 hestekrefter tilgjengelig, men siden du bare skal hjem fra jobb – ikke sette en djerv rundetid på Rudskogen – holder denne motorkraften fint.

I likhet med andre fornuftig prisede elbiler opplever du heldigvis et fint skyv om gasspedalen presses hardere enn du normalt gidder.

Foran er ë-C4 X lik en vanlig ë-C4 – heldigvis. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Mye godt, men...

Bilen duver elegant rundt, i sterk kontrakt til en Tesla Model 3 eller Y. Du merker at Citroëns såkalte «Progressive Hydraulic Cushions»-dempersystem jobber. Bak dette understellet ligger et sinnrik ingeniørarbeid som sørger for at bilen holder seg på veien uten at asfaltens mange ujevnheter sendes i din korsrygg.

På innsiden kan det neppe hevdes å være like spennende som eksteriørdesignen frister med, men det er i alle fall funksjonelt og slik sett ganske treffsikkert. At sort, blank plast viser støvkorn ekstra godt vil du merke deg, men det er kanskje til å overleve. Litt irriterende er det at trådløse Apple CarPlay må aktiveres manuelt med jevne mellomrom, og baksetepassasjerene kan finne på å syte litt over takhøyden.

Ikke fantastisk rekkevidde

Citroën ë-C4 X har et fremdriftsbatteri på 50 kWh brutto, som gir en netto kapasitet på 46,3 kWh. Det er ventet en batterioppgradering til 54 kWt senere i år, og da vil WLTP-rekkevidden øke fra testbilens 360 kilometer til rundt 400 kilometer. I testperioden antydes et snittforbruk på nærmere 16 kWh/100 kilometer, men det skal ikke så mye til å komme seg under dette om du tar det roligere.

Rekkevidden, med innslag av kjøring i 110-sonen, tyder på at bilen i litt kjølig vårvær klarer ca. 300 kilometer før du for alvor må tenke på lading. Da skjer det med en maksimal hurtigladeeffekt på 100 kW som i praksis viser seg å være rundt 75 kW i vår test.

Ikke dumt priset

Nye Citroën ë-C4 X er ingen Tesla, men for dem som faktisk ender opp med denne franske elbilen, er ikke det noen ulempe. Prisen starter på 355.000 kroner og ë-C4 X havner på ca. 400.000 kroner om du vil klaske til med alt utstyr.

Dette er likevel ganske mye elbil for pengene om du først og fremst ønsker deg en behagelig vogn å farte rundt i. Leveringsproblemene bilbransjen slet med i 2022 er tydeligvis ordnet opp i, for nå finnes det biler på lager. Bestilles bilen ny fra fabrikk tar det omtrent fire måneder å få den levert.

Citroën ë-C4 X er neppe en trussel mot bestselgerne, men et glimrende alternativ om komfort betyr mer enn rekkevidde.

NØKKELINFO: Citroën ë-C4 X Drivlinje: Én motor, forhjulsdrift HK/kW/Nm: 136/100/260 0-100 km/t: 9,7 sekunder Toppfart: 150 km/t Rekkevidde (WLTP): 360 km Batterikapasitet, netto: 50 kWh Maksimal ladeeffekt: 100 kW Egenvekt uten fører: .653 kg L/B/H: 460/180/152 cm Forbruk: 13,8 kWh/100 km Bagasjerom: 510/1.360 liter Taklast: 80 kg Tilhengervekt: 0 kg Pris: 354.900 kroner Pris på testbilen med utstyr: 407.800 kroner

Dette liker vi: Utseendet, komforten og prisen Dette liker vi ikke: Rekkevidden, ladehastigheten og CarPlay som tuller

Design: Nye Citroën ë-C4 X gir det samme, spennende utseendet som ë-C4 foran, men med en sedanlignende bakpart. Det er slett ikke dumt. Førermiljø: Setene er gode, interiøret er stødig og bilen er brukervennlig. Det hadde imidlertid vært ønskelig at Apple CarPlay var mer stabilt. Kjøreegenskaper: Dette er en komfortabel og rolig bil, ikke en sportslig elbil til å kjøre hardt med. Det fungerer overraskende godt i byen. Ytelser: 0 til 100 på nesten 10 sekunder er ikke raskt, men bilen fremstår som kvikkere enn det når du sitter bak rattet. Plass: Foran sitter man godt, men i baksetet kan høye passasjerer klage på takhøyden. Skal du bry deg om det? Mye for pengene: Vi er fristet til å svare ja på dette. Om du ikke trenger mye utstyr, vil en lavere utstyrsgrad gi mening. Konklusjon: 7/10, Nye Citroën ë-C4 X er en større utgaven av ë-C4. Om du liker høy grad av komfort bør du gi den en sjanse.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.