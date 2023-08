Salige svigerfar hadde et fast uttrykk han brukte etter måltidet:

– Det var neimen ikke det verste jeg har smakt, men det var ikke så langt unna, pleide han å si med et lunt smil.

Honda presenterte den lille bybilen som ganske enkelt fikk navnet «E» i 2020, og den hadde en del spennende nyvinninger, samt at den var gøyal å kjøre. Batteriet og rekkevidden var ikke så mye å skryte av, men den var sjarmerende, med spennende design og god komfort.

Interiøret i Honda e:Ny1 preges av tynn og hard plast, med lite eller ingen polstring under. Den store skjermen på 15,1 tommer er et av svært få høydepunkt. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Marsvin

Siden den gang har det vært stille fra Honda, men nå lanserer de en ny elektrisk SUV i mellomklassen, med det klingende navnet e:Ny1. Det er ikke marsvinet som har spasert over tastaturet, den heter faktisk det, og hvis du lurer så skal kolonet ikke uttales.

En praktisk tilnærming blir å kalle den for Honda «En-ny-en». Nå som navnet er avklart kan du strengt tatt scrolle videre og lese om noe annet, for herfra går det jevnt utforbakke for den nye Honda-en.

Ladeporten på Honda e:Ny1 er montert under luke der grillen var før i tiden, noe som kan by på problemer en norsk vinterdag. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

78 kW på hurtiglader

Batteriet er på 68,8 kWh brutto, og 61,9 kWh netto. Det skal ifølge produsenten gi en rekkevidde på 412 km WLTP, med et forbruk på 18,2 kWh / 100 km. Du trenger ikke tenke på redusert rekkevidde ved bruk av hverken tilhenger eller taklast, for det er ikke tilgjengelig.

Den innebygde laderen er på 11 kW, og skal bruke seks timer fra 10 til 80 prosent. Men den første store skuffelsen kommer når Honda opplyser at maksimal ladeeffekt er 78 kW på hurtiglader. Effekten oppgis til 150 kW og 310 Nm, noe som skal sende bilen av gårde fra null til 100 km/t på 7,6 sekunder, med en toppfart på 160 km/t.

Det er langt mellom pluss-tegnene i karakterboken til Honda e:Ny1, men den store skjermen er oversiktlig og bra. Det er enkelt å justere temperaturen. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Liten tillit

Inne i bilen venter et anonymt og nærmest tilfeldig utformet førermiljø, der det eneste positive elementet er den sentrale skjermen plassert på høykant. Inndelingen i tre soner gir god oversikt, og det er enkelt å justere temperaturen, samt trykke seg rundt til de forskjellige funksjonene.

Uvisst av hvilken grunn hadde Honda koblet en iPhone til systemet for å legge opp dagens testrute på Google Maps, i stedet for å benytte bilens eget navigasjonssystem. Det inngir ikke akkurat tillit.

Setene i Honda e:Ny1 mangler temmelig mye på å kunne kalles behagelig. Sitteputen er så kort at en i praksis knapt har støtte for lårene. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Kirkebenk

Men det første virkelig store problemet viser seg å være noe som er alt for lite. Sitteputen på førersetet er så kort at det minner mer om å sitte på en smal kirkebenk. Det mangler støtte under mesteparten av låret, og stoppingen er alt for myk til å holde kroppen på plass.

Finansavisens feltarbeider overskrider maksimal tillatt nyttelast på luftmadrass i syden, og er ellers bygget etter generøse mål. Men også en kollega med betydelig mer moderate rammebetingelser opplever setene som for små, med mangelfulle støtte.

Støynivået fra drivlinjen kombinert med vind-sus i Honda e:Ny1 minner mest av alt om take-off i et passasjerfly. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Støvsuger og tannlege-bor

Så bærer det ut på landeveien, og det er da de røde kryssene i margen begynner å akkumuleres for alvor. Det høyfrekvente hvinet fra elmotoren skjærer gjennom kabinen, og gir følelsen av å ligge i tannlegestolen mens det bores.

Og når farten øker sørger støyen fra dekkene sammen med vind-suset for at det høres ut som assistenten benytter støvsuger for å holde munnen tørr. Det virker nærmest ufattelig at en produsent som Honda, med så rikholdig historie for teknologisk utvikling og presisjon virkelig har signert ut e:Ny1 som ferdig og klar for salg. På E6 økes hastigheten til 110 km/t, og etter kort rådslagning med hevet stemme, konkluderes det med at opplevelsen best kan sammenlignes med å ta av fra Gardermoen i en SAS-maskin.

Honda e:Ny1 står på 18 tommers felger, og dekkene produserer svært mye støy i kabinen, men gir samtidig dårlig grep på asfalten. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Kraftig hjulspinn

Etter noen mil fortsetter ruten langs tofelts landeveier, og det begynner så smått å regne. Da kommer en ny og litt skummel overraskelse, for dekkene slipper tak i asfalten midt i en sving, og bilen skjærer ut mot autovernet. Hastigheten var moderat og innenfor gjeldende fartsgrense på stedet, og det var ingen indikasjoner på glatt veibane.

Problemet gjentar seg ved flere anledninger, og bilen kjennes utrygg ut med brå kast og dårlig veigrep. Testruten leder tilbake til motorveien, og under full akselerasjon på påkjørings-rampen oppstår kraftig hjulspinn med påfølgende korrigeringer. Honda e:Ny1 er kun utstyrt med drift på fremhjulene, men det er rimelig å forvente at en ny bil i 2023 er utstyrt med alle de kompliserte bokstav-forkortelsene som sørger for at den holder seg på veien.

Dette står til stryk.

Prisen gjør at Honda e:Ny1 havner i direkte konkurranse med en rekke godt etablerte modeller i markedet, og kommer til kort på en rekke punkter. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Tynn plast

Isolert sett blir det en god del kraftige røde streker i prosjektoppgaven fra Honda. Men når prisen på toppmodellen Advance som du ser på bildene er 439.900 kroner, så havner den i selskap med blant andre Volkswagen ID.3,, Renault Megane, Tesla Model Y, Peugeot E-2008, og BYD Attoo 3.

I det selskapet kommer dessverre Honda e:Ny1 til kort. Kamera-speilene og den store skjermen som ble introdusert på Honda E i 2020 er borte, og har blitt erstattet med et dashbord der plasten er så tynn at den bøyer seg når en trykker det ned i området mellom rattet og frontruten.

Selv om Honda sier at e:Ny1 er konstruert fra bunnen av som en elbil, har de ikke funnet noe plass til et oppbevaringsrom under panseret, såkalt frunk. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Pakkes med is

Den sistnevnte konkurrenten BYD Attoo 3 har til sammenligning et kult og engasjerende interiør med smak av fly-cockpit, men den ligner også en del rent utseendemessig. En av forskjellene er at Honda e:Ny1 har fått plassert ladeporten foran, under en luke der grillen ville vært i gamle dager.

Det betyr at du på en solid norsk vinterdag vil kunne oppleve at luken er tettpakket med snø og is, som må fjernes før du får tilgang til å sette i pluggen. Designen på BYD Attoo 3 bæres av elegante linjer og veksling mellom konkave og konvekse overflater som gir bilen et dynamisk preg. Linjene på Honda e:Ny1 preges i større grad av linjal og vinkelhake, og det er lite som skiller den fra dusinvis av nye merker som dukker opp på markedet.

Null frunk

Rent praktisk skal bagasjerommet ta 344 liter men fremstår som mindre enn det, og selv om bakseteryggen kan splittes 60/40 er det ikke noen ski-luke. Under panseret foran skjuler det seg heller ikke noen «frunk». Siden både tilhenger og takboks er utelukket, blir det reduksjon til tre seter dersom turen går til påskefjellet. Levering kan etter planen forventes fra oktober i år, for den som vil.

NØKKELINFO: Honda e:Ny1 Motor: En elmotor Drivlinje: Fremhjulsdrift HK/kW/Nm: 204 / 150 / 310 Nm 0-100 km/t: 7,6 sek Toppfart: 160 km/t Rekkevidde (WLTP): 412 km (WLTP) Batterikapasitet (brutto/netto): 68,8 kWh brutto / 61,9 kWh netto Maksimal ladeeffekt: 78 kW / 11 kW (innebygget) Egenvekt: 1.655 kg L/B/H: 4.387/1.790/1.584 Forbruk: 18,2 kWh / 100 km Bagasjerom: 344 / 1.136 Tilhenger: Nei Priser: Denne modellen: 439.900 kroner. Med utstyr: 439.900 kroner Pluss Den store skjermen midt på er oversiktlig å lett å bruke

Her blir det for første gang stående blankt

Her også Minus Du sitter vondt

Støy fra drivlinjen og dekkene gjør deg sliten

78 kW ladeeffekt er for dårlig Design: Anonymt, ligner et dusin andre fra forskjellige merker Førermiljø: Direkte vonde seter, høyt støynivå Kjøreegenskaper: Stryk-karakter Ytelser: Skummelt å gi gass Plass: Lite bagasjerom, vonde seter Mye for pengene: Nei Score: 3/10 Konklusjon: Svært skuffende fra Honda, vi forventer mer

