– Covid-19 er en helt ny type av luftveisinfeksjon, et nytt virus, og vi vet ennå ikke hvordan det ser ut. Men det er all grunn til å unngå vitamin D-mangel, ikke minst for å beskytte skjelettet ditt, men også for å beskytte mot andre luftveisinfeksjoner, sier Peter Bergman til TV4.

Forskerne har gått gjennom 43 studier med til sammen 49.000 deltakere, i tillegg til å gjøre egne undersøkelser.

– Alt i alt ser vi en beskyttelseseffekt på rundt 10 prosent, men ser man på visse undergrupper, er beskyttelsen så stor som 40 prosent , sier lege og forsker Peter Bergman ved Karolinska Institutet til TV 4, ifølge Aftonbladet.

Overvektige, eldre, personer med mørk hud, gravide

Det er ikke blitt studert om D-vitamin beskytter mot covid-19 spesifikt. Tidligere har forskere påpekt at det ser ut til å være mer D-vitaminmangel blant dem som har dødd av covid-19, enn i befolkningen ellers.

Overvektige, eldre, personer med mørk hud, gravide og personer som er mye innendørs, har større risiko for å få D-vitaminmangel, og bør sørge for å få i seg vitaminet, mener forsker Peter Bergman.

Ekspert: – Vitamin D synes å spille en viktig rolle i immunforsvaret

Gunnar Hasle, lege ved Reiseklinikken i Oslo, er spesialist i infeksjonssykdommer.

I Tidsskriftet Den norske legeforening, publisert i november i fjor, skrev Gunnar Hasle, spesialist i infeksjonssykdommer, om D-vitaminets funksjon og nytte for å beskytte mot sykdommer. Han mener tilskudd av vitamin D er en enkel, ufarlig og billig intervensjon, men som ikke gjør andre tiltak mot covid-19 overflødige.

– Vitamin D synes å spille en viktig rolle i immunforsvaret. En metaanalyse fra BMJ i 2017 konkluderte med at tilskudd av vitamin D ga en generell beskyttelse mot luftveisinfeksjoner, og effekten var størst hos dem som hadde vitamin D-mangel. Et nærliggende spørsmål er: Bør alle ta tran, spør Hasle.

Han har doktorgrad i skjæringspunktet mellom medisin og zoologi, og har siden 1999 drevet Reiseklinikken i Oslo.

– Tankevekkende at afroamerikanere har høy risiko for å dø av covid-19 i forhold til hvite

Hasle er i likhet med svenske forskerne opptatt av hvordan ulike faktorer kan påvirke risikoen for om mennesker blir alvorlig syke av coronavirus.

– Vi ser at mange av risikofaktorene for covid-19, som overvekt, høy alder og sterkt pigmentert hud, faller sammen med risiko for vitamin D-mangel. Det er i den sammenheng tankevekkende at afroamerikanere har høy risiko for å dø av covid-19 i forhold til hvite, samtidig som covid-19 ikke synes å ramme Afrika særlig hardt. I Afrika vil aldersfordelingen kunne forklare mye, men vitamin D fra sollyset kan være medvirkende, påpeker smitteeksperten Gunnar Hasle.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Vitamin D-mangel kan unngås med noe eksponering for sollys om sommeren og tilskudd av D-vitamin i vinterhalvåret. Vitamin D finnes i mat som fisk og fiskeprodukter, noen melkeprodukter, tran og andre kosttilskudd. Foto: Valentin Flauraud / EPA

– Blir de med vitamin D-mangel oftere smittet og sykere?

9. mars i år skrev ansvarlig redaktør i forskning.no og Uviten-spaltist i Aftenposten, Nina Kristiansen, en kommentar om D-vitaminens effekt: «Hjelper vitamin D mot corona, diabetes og kreft?»

– I den enorme mengden av studier som er satt i gang om smitte, sykdomsforløp og behandlingsmåter, har vitaminet fått en stor dose oppmerksomhet. Blir de med vitamin D-mangel oftere smittet og sykere? Kan høye doser av vitaminet gi lettere sykdom?, spurte redaktøren i forskning.no.

Hun viste til at studier har gitt varierende og motstridende resultater, og understreket at det som teller er den samlede kunnskapen som kommer frem gjennom gode, etterprøvde studier.

– Forskningen går sakte fremover, bakover og fremover igjen. Derfor setter forskere sjelden to streker under resultatene sine. Det er alltid behov for mer forskning. (...) Det er ikke umulig at D-vitaminet kan komme til å spille en rolle i kampen mot coronaviruset, men det er det ingen som vet akkurat nå, understreker Nina Kristiansen.

For høye doser D-vitamin kan øke risikoen for tidlig død



I forskningstidsskriftet Nutrients skriver forsker William Grant at mangel på D-vitamin kan være noe av forklaringen på at coronaviruset rammer spesielt hardt blant eldre og kronisk syke. Grant og hans kolleger anbefaler derfor store doser D-vitamin for å redusere risikoen for influensa og covid-19, skriver forskning.no.

Men for høye doser av D-vitamin er heller ikke risikofritt, men kan tvert imot øke sjansene for tidlig død, ifølge tidligere forskning gjengitt i tidsskriftet Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

– Vi har funnet ut at det er en forhøyet dødelighet hos personer med et lavt nivå av D-vitamin, men overraskende nok gjelder det også for personer med et høyt nivå, uttalte doktorgradsstudent Darshana Durup ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, skriver forskning.no.

Spiller en viktig rolle i kalsium-balansen i kroppen



D-vitamin er et fettløselig vitamin som spiller en viktig rolle i kalsium-balansen i kroppen og opprettholdelse av skjelettet. D-vitaminer er sparsomt utbredt i naturen. Fiskelever er den eneste rike kilden, men mange typer fisk og annen sjømat, egg og også soltørket sopp kan inneholde betydelige mengder , ifølge Store norske leksikon.

Vitamin D kan dannes i huden ved bestråling med ultrafiolett lys, ikke minst når huden eksponeres for direkte dagslys. I store deler av Norge er solintensiteten i vintermånedene for lav til at syntesen er av betydning. Derfor er inntak av mat med D-vitamin spesielt viktig i vinterhalvåret.