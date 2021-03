Det kommer fram i en ny analyse publisert i tidskriftet Cell Discovery. Den indikerer at melatonin kan gjøre det vanskeligere for SARS-CoV-2, som forårsaker covid-19, å feste seg til celleoverflatene.

Et lignende funn er tidligere gjort i en brasiliansk studie publisert i tidskriftet Melatonin Research. Dette kan gi indikasjoner på at hormonet kan gi mennesker ekstra beskyttelse og hindre alvorlig sykdom og død.

Kroppens søvnhormon



Melatonin er kroppens søvnhormon og dannes av serotonin. Melatonin dannes i epifysen og som herfra føres gjennom blodet til mange organer.

Det produseres rytmisk, stimuleres av mørke og hemmes av dagslys. Dette er en mekanisme som er avhengig av en nerveforbindelse mellom øyets netthinne og epifysen, ifølge Store Norske Leksikon.

Forskerne vet fortsatt ikke med sikkerhet om søvnhormonet melatonin faktisk hjelper mot covid-19 eller om søvnen i seg selv kan være gunstig.

Flere parallelle studier for å finne ut av dette pågår nå blant forskere i flere land.

– Det kan i seg selv gjøre at man tåler infeksjonen bedre

– Høye nivå av melatonin kan speile en sunn livsstil i form av bedre søvn og døgnrytme. Det kan i seg selv gjøre at man tåler infeksjonen bedre , sier søvnforsker Jonathan Cedernaes ved Uppsala universitet og Northwestern University, Chicago, til SVT.

Han viser til at immunforsvaret svekkes med alderen, og at det samme skjer i forhold til melatoninnivåene. Andre faktorer kan også spille inn. Skiftarbeidere som snur opp ned på dag og natt kan også være mer sårbare for å utvikle sykdom.

– Melatoninnivået stiger raskt i timene før man legger seg

– Det ville vært veldig interessant å studere om enkelte prosesser som svekkes med alderen kan forbedres ved hjelp av melatonin, sier søvnforskeren, som peker på at melatoninnivået stiger raskt i timene før man legger seg, og øker i den tidligste søvnfasen.

Melatonin kan produseres syntetisk som et legemiddel. Ifølge NHI.no har melatonin vært forsøkt ved søvnforstyrrelser, spesielt døgnrytmeforstyrrelser, som for eksempel forsinket søvnfase-syndrom og ved jet lag og skiftarbeid, men også ved en lang rekke andre sykdommer.

Video: Unngå dette før du legger deg