Glem alt om munnbind og bekjemp i stedet covid-19 med D-vitamin, C-vitamin, selen, rød solhatt og sink. Det er anbefalingen fra den danske legen Claus Hancke, blant annet i et videointervju publisert på det digitale mediet Free Observer.

I intervjuet påstår Hancke at det er vitenskapelig dokumentasjon for at man kan forebygge smitte og akutt luftveisinfeksjon forårsaket av covid-19 ved å styrke immunforsvaret med kosttilskudd.

– Det er høy signifikant statistisk sikkerhet for effekten, sier han.

– Det er solid vitenskap på dette. Men man neglisjerer det.

For noe sludder

Det høres nesten for godt ut til å være sant. Og det er det dessverre også, sier ledende forskere:

– For noe sludder, utbryter Susanne Gjedsted Bügel, som er professor i forebyggende og klinisk ernæring ved Københavns Universitet.

Påstanden er direkte uansvarlig, mener professor Bügel, som forsker på kroppens opptak av vitaminer og mineraler.

– Claus Hancke er lege og burde vise ansvarlighet overfor folks helse. Det gjør han ikke når han sier at man skal ta kosttilskudd for å unngå corona, sier hun.

– Hvorfor er det så mange uansvarlige eksperter som kommer med den slangs nonsens?

Immunforsvaret er i toppform

Samme melding kommer fra Henrik Ullum, som er klinisk professor i immunologi ved Københavns Universitet og Rigshospitalet.

– Det er helt borti natta det Claus Hancke sier. At det skulle være ting som vitamintilskudd som kan styrke et immunforsvar, er aldri vist vitenskapelig, sier Ullum.

– Immunforsvaret er maskin som har blitt trimmet gjennom over mange tusen års evolusjon. Å tro at man med kan styrke det med et vitamintilskudd, er naivt, fortsetter han.

Alternativt legeselskap

Men kan man stole på at de to professorene er oppdatert på den siste nye kunnskapen?

Eller kan det tenkes at de ikke kjenner den vitenskapelige litteraturen like godt som Claus Hancke?

Hancke er riktignok ikke forsker selv, men han er formann for Dansk Selskap for Orthomolekylær Medisin, med om lag 80 medlemmer, blant annet leger og tannleger som behandler pasientene sine ut fra et prinsipp om at:

«Kroppen (skal) tilføres kroppskjente stoffer, blant annet vitaminer og mineraler, som setter den i stand til å helbrede begynnende ubalanser og dermed unngå sykdom.»

Selskapet representerer ifølge hjemmesiden en rekke alternative behandlingsmetoder, for eksempel:

Detox

Kvantemedisin

Homeopati

Ayurveda

Akupunktur

Kinesiologi

Det finnes ikke dokumentasjon for at noen av disse metodene virker.

– Jeg har ikke hørt om det før

Henrik Ullum er formann for Danske Lægevidenskabelige Selskaber – en paraplyorganisasjon for 120 ulike organisasjoner for en rekke medisinske spesialiteter.

Selskap for Orthomolekylær Medisin er ikke en av dem.

– Jeg må si at jeg har ikke hørt om dette selskapet før, sier Ullum.

Studie viser effekt av D-vitamin

Under videoen på Free Observer lenkes det til fire ulike artikler som angivelig «beviser» Hanckes budskap.

En av de fire er til en solid vitenskapelig studie:

Studien, som i 2017 ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet BMJ, er en gjennomgang av den samlede forskningslitteraturen.

Forskerne tar for seg 25 studier av om D-vitamin har en effekt på risikoen for akutt luftveisinfeksjon – en tilstand som rammer de sykeste covid-19-pasientene.

Konklusjonen er at de som får i seg nok D-vitamin, har lavere risiko.

Har Claus Hancke skjønt noe de etablerte forskerne ha oversett?

Ingen evidens for vitamintilskudd

For å avklare det kontakter vi Christian Gluud, som er overlege og forskningsleder på Copenhagen Trial Unit ved Rigshospitalet i København.

Gluud er spesialist på gjennomganger av medisinsk forskning.

– Vi overvåker hele tiden forskningslitteraturen for å holde øye med hva som skjer på vitaminområdet. Dessuten ser vi på samtlige forsøk med behandlinger mot covid-19. I dag er det ingenting som tyder på at tilskudd av D-vitamin skulle hjelpe, sier Gluud.

– Men det har vært rapporteringer om bivirkninger hos pasienter med covid-19 som har tatt store doser vitamin C, legger han til.

D-vitamin er undersøkt i flere tiår

Men ut fra den studien Claus Hancke henviser til, som finner en mulig sammenheng mellom D-vitamin og risiko for akutt luftveisinfeksjon, kan man ikke konkludere med at vitamintilskudd forebygger covid-19, mener Christian Gluud.

Tross mange års forskning er det ikke evidens for at vitamintilskudd forebygger sykdommer:

– Gjennom de siste 20 årene har man forsket på dette. Det er laget virkelig imponerende studier, sier Gluud.

Samlet har forsøkene, gjennomført verden over, ikke gitt overbevisende evidens, konkluderer han.

«Man kan ikke overse det»

Vi har kontaktet Claus Hancke og bedt ham utdype hvilken forskning som viser at covid-19 kan forebygges med kosttilskudd.

Han nevner den omtalte forskningsartikkelen i BMJ.

– Den viser at D-vitamin kan øke overlevelsen og redusere symptomene på SARS (Severe Acute Respiratory Syndrom), sier Hancke.

– Det er mye litteratur, både gammel og ny, som man ikke kan overse. Spesielt ikke når det er snakk om helt ufarlige stoffer, mener han.

Kosttilskudd er ikke ufarlig

Forskerne vi har snakket med, har en annen oppfatning. De advarer mot å tro at vitaminpiller, mineraltilskudd og naturprodukter er ufarlig.

– Det er farlig å anbefale slike ting som forebyggelse eller behandling. Hvis forskning hadde vist at det styrker immunforsvaret, er det noe annet – men det er det ikke, sier Henrik Ullum.

– Hvis man tar for mye, kan det være farlig, fortsetter han.

Vitaminmangel er ikke bra

Bare hvis man faktisk har et underskudd av vitaminer eller mineraler, fordi man spiser for lite eller for ensformig, kan kosttilskudd være gunstig, men selv da er det ingen evidens for at de styrker immunforsvaret.

– I Danmark er det mange som har for lite D-vitamin om vinteren, fordi vi ikke får så mye sollys. Det er mulig at de vil ha godt av et tilskudd, sier Susanne Gjedsted Bügel.

Det samme gjelder i Norge, og hele Europa og USA, ifølge helsebiblioteket.no.

– Men man skal ikke fortelle folk at de kan unngå en virusinfeksjon ved å ta et vitamintilskudd, for det stemmer ikke.

En sunn livsstil er nok

I tillegg til D-vitaminmangel om vinteren får de aller fleste dansker og nordmenn oppfylt sitt behov for vitaminer og mineraler gjennom kostholdet, sier Susanne Gjedsted Bügel.

– Immunsystemet fungerer ikke bedre ved å ta flere vitaminer og mineraler. Men det kan fungere dårligere hvis man tar for mye. Det er som en lysbryter: Man får ikke mer lys av å trykke to ganger. Man skrur av lyset i stedet, sier Bügel.

De vanlige rådene om å spise sunt og variert, trene og droppe tobakken gjelder fortsatt, også hvis man vil styrke immunsystemet, sier hun og henviser til en studie som nettopp er publisert i tidsskriftet Frontiers in Nutrition.

Studien indikerer at en sunn livsstil – ikke kosttilskudd – kan redusere risikoen for å få blodpropp i forbindelse med covid-19.

Artikkelen er først publisert av forskning.no/videnskab.dk.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.