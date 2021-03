Studie: Sju av ti intensivpasienter opplever senvirkninger av corona

Pustevansker og tretthet er typiske senvirkninger som mange opplever. Men smerter i muskler og ledd er også senfølger som blir oversett, mener den danske professoren Lars Arendt-Nielsen ved Aalborg Universitet.

Studien omfatter 1.100 coronapasienter som var innlagt på intensivavdelinger i Spania under den første coronabølgen i våres.

Arendt-Nielsen har ledet studien, som viser at 70 prosent av pasientene opplever senvirkninger sju måneder etter innleggelsen. De melder i snitt om to eller tre senvirkninger.

– Vi er en anelse overrasket over at så mange pasienter opplever senfølger så relativt lang tid etter at de ble innlagt, og også at det er så relativt mange senfølger per pasient, sier Arendt-Nielsen, som er smerteforsker.

Studien viser også at risikoen for senfølger etter en innleggelse med coronavirus, er større hvis man har hatt smerter i muskler og ledd under sykdomsforløpet eller sliter med det i forkant.

– Vi vet at immunsystemet frigir masse stoffer når det skal bekjempe virus og bakterier, sier professoren.