Ny coronatest godkjent: Gir deg smitte-svar på 20 sekunder

Hurtigtesten, kjent som Virolens, er godkjent av Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) for bruk og salg i Storbritannia.

Nå er planen å forsyne resten av Europa med det nye våpenet for å begrense smitten og bekjempe pandemien.

– Testens hurtighet, sammen med vaksinens utrulling, gir tilbake til normalitet innen rimelig rekkevidde, noe som gjør gjenåpningen av økonomien og turisme tryggere for alle, sier direktør Joss Bassett i det London-baserte distribusjonsselskapet HISTATE, ifølge det britiske nettstedet City A.M.

Skal distrubueres til hele Europa



Metoden ble testet i fjor høst, blant annet på Heathrow lufthavn. Nå tar selskapet sikte på å distribuere testsystemet i hele Europa i løpet av de kommende månedene.

Den nye metoden er også tenkt utprøvd på fotballstadioner, kontorer og andre steder hvor mange mennesker samles, skriver Daily Mail.

– Alle som har vært på en flyplass under coronapandemien vet hvor omstendelig det kan være med testsystemene. Det kan ikke gjøres noe særlig raskere enn 20 sekunder, så det helt store spørsmål blir nå hvor mange tester som produseres, og hvor dyre de blir. Hvis de blir alt for dyre, begrenser det naturligvis utbredelsen , sier B.T.'s internasjonale korrespondent, Jakob Illeborg.

– Testen tas via spytt på innsiden av kinnet

Han mener hurtigheten og selve testmetoden vil revolusjonere testkapasiteten.

– Den hurtigtesten som vi kjenner i Danmark gir et svar etter om lag 15 minutter, og skal tas i nesen. Til sammenligning tar Virolens-testen kun 20 sekunder før den gir et svar, og testen tas via spytt på innsiden av kinnet. Med andre ord kan den altså forenkle prosessen, forklarer Jakob Illeborg.

Spørsmålet er likevel hvor dyre slike tester blir, noe som vil kunne bli utslagsgivende for hvor stor betydning metoden vil kunne få i bekjempelsen av den verdensomspennende pandemien, som ifølge Worldometers har kostet mer enn 2,8 millioner mennesker livet. Nærmere 130 millioner er bekreftet smittet.

– Gjør gjenåpningen av økonomien og turisme tryggere



Testen er designet og produsert av britiske AI-spesialister iAbra. Metoden kombinerer bildebehandling, holografisk mikroskopi med AI, og vil være den mest nøyaktige testen hittil, skriver City AM.

Det trengs bare én person for å betjene testmaskinen. Hver screening-enhet skal være i stand til å utføre hundrevis av tester per dag.