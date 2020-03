Denne uka meldte The Huffington Post at den offentlige helsetjenesten i USA står overfor en enorm mangel på bloddonasjon som følge av coronaviruset. Mer enn 2.700 stasjoner drevet av amerikansk Røde Kors er blitt stengt, hvilket har resultert i 86.000 færre bloddonasjoner. Flere frykter at det vil svekke evnen til å ta vare på millioner av mennesker som er avhengig av blodoverføringer.

Her hjemme beskrives forholdene som langt bedre. Lise Sofie Haug Nissen-Meyer er overlege og seksjonsleder ved Blodbanken i Oslo. Hun sier til ABC Nyheter at de følger nøye med på utviklingen når det gjelder coronaviruset og at det er lagt beredskapsplaner for driften. De har ingen planer om å stenge virksomheten.

– Det kan bli utfordringer fremover ved at mange blodgivere blir syke slik at vi må ringe til flere. Men jeg tror at vi har så mange å gå på at dersom vi kontakter flere givere, så vil de kunne kompensere for de som blir syke, sier seksjonslederen før hun fortsetter:

– Samtidig ser vi at det er mindre forbruk av blod nå som sykehusene har redusert sine planlagte aktiviteter, og de som blir innlagt med Covid-19 har i mindre grad behov for å få blod. Så per i dag har vi gode lagre med blod, men det er umulig å forutsi hvordan situasjonen vil utvikle seg.

Nisen-Meyer er forsiktig med å ville kommentere situasjonen i USA.

– Vi er i en tidlig fase av epidemien i Norge, men vi er forberedt på at mange givere kan bli satt ut av spill. Vi har et godt utgangspunkt i Oslo fordi vi har vervet mange nye givere de siste årene. Ettersom vi hele tiden mister noen, så har vi kontinuerlig fokus på å få vervet inn nye. Dersom man klarer å trekke ut epidemien over litt tid, så skal det i teorien være blodgivere nok, forsikrer hun.

– Men vi er avhengig av at blodgivere som blir kalt inn, stiller opp hvis de er friske.

Må takke nei



I slutten av februar ble det slått full alarm på øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus Ullevål (OUS) etter at en av legene testet positivt på coronavirus. Øyelegen hadde kommet hjem fra skiferie i en italiensk fjellby, følt seg dårlig og spurte om å bli testet for coronavirus. Men sykehuset sa nei og resultatet var at flere ansatte ble satt i karantene samtidig som man måtte kontakte hundrevis av pasienter.

Lise Sofie H. Nissen-Meyer er seksjonsleder, overlege, dr. med. ved Blodbanken i Oslo. Foto: Lars Petter Devik, OUS

Som et resultat av at OUS sykehus kom litt dårlig ut i starten med infeksjonen som oppsto på øyeavdelingen, så man at blodtappetallene gikk ned de første dagene.

– Sannsynligvis skyldtes det en kombinasjon av at blodgivere ble bekymret for å komme til Ullevål, og at de syntes situasjonen var dårlig håndtert fra OUS/Ullevåls side. Men det varte bare noen dager før tappetallene var tilbake til bortimot det normale. Det å gi blod blir betraktet som en del av dugnaden, sier Nissen-Meyer

Overlegen forteller at hver gang blodgiving blir omtalt i mediene, mottar de mange henvendelser fra folk som ønsker å bli blodgivere.

– Et tiltak vi har iverksatt for å skaffe blod i disse krisetider , der også en del av våre ansatte er hjemme av ulike grunner, er å avlyse alle avtaler for registrering av nye blodgivere. Vi venter med å registrere nye, så de som melder seg nå og som ikke er registrert som blodgivere tidligere, får derfor ikke time før vi er kommet mer ovenpå og ser hvordan dette går. Vi synes selvfølgelig det er trist å si nei. Samtidig er faren at vi må utsette det så lenge at engasjementet avtar.

– Både trippel- og multisjekket

Blodbanken i Oslo tar årlig imot rundt 33-34.000 donasjoner. Iselin Garcia Fredriksen (38) fra Oslo har gitt blod i en årrekke og var senest en tur innom Blodbanken mandag. Hun opplever ikke at coronaviruset har fått henne til å ville stoppe å gi blod, annet å passe nøye på at hun ikke smitter noen.

Iselin Garcia Fredriksen. Foto: Privat

– På forhånd fikk jeg en lengre tekstmelding med informasjon om at dersom jeg hadde vært ute og reist, hadde forkjølelsessymptomer eller liknende så måtte jeg ikke komme, men ringe, forteller hun til ABC Nyheter.

Foruten en grundig adgangssjekk var en stor forskjell fra tidligere besøk at hun fikk flere spørsmål enn tidligere, og hun ble stilt de samme spørsmålene mange ganger før hun fikk fylle ut det vanlige skjemaet.

– Det var tydelig at de både trippel- og multisjekket. Ellers var det relativt tomt. Det var en som satt der da jeg kom, så var det en kvinne som ble avvist fordi hun jobbet i ambulansetjenesten, og så var det en som kom da jeg nesten var ferdig. Vanligvis ligger det folk i flere av sengene, men nå var det kun to senger som var i bruk om gangen. Det var heller ikke like mange på jobb slik som tidligere.

Etterlyser svar



Lise Sofie Haug Nissen-Meyer ved Blodbanken i Oslo forteller at de føler de har fått ut god informasjon på sine nettsider om hva som skjer slik at blodgivere kan holde seg oppdatert på hvilke regler som gjelder til enhver tid. I tillegg finnes det en egen app – «Blodbanken» - som kan lastes ned. De oppfordrer også giverne til å følge Blodbanken i Oslo på Facebook og Instagram.

– Foreløpig sender vi ut innkalling på vanlig måte via SMS og mail. Det er kanskje litt lavere antall som kommer for å gi blod, og det tror jeg først og fremst skyldes at vi har denne karantene-situasjonen, forteller Nissen-Meyer.

Tidligere var det mulig å komme på drop-in uten time, men i dag er det langt strengere hvem som får komme til Blodbanken ettersom de vil unngå smittefare.

– Vi sender jo ut timer litt sånn i det blå. Så hvis folk får en time som ikke passer dem, blir vi veldig glade hvis de ringer slik at vi kan avtale ny tid. Vi er nå enda mer avhengige av at giverne møter opp til avtalt tid, forklarer Nissen Meyer.

Stanset Blodbussen



– Er det trygt å gi blod i disse tider?

– Vi betrakter det som nesten like trygt å gi blod nå som til vanlig. Det ligger i sakens natur at vi aldri kan garantere 100 prosent å hverken gi eller motta blod, men vi gjør alt vi kan for å unngå coronasmitte i Blodbanken. Vi har iverksatt en rekke ekstra tiltak som alle er beskrevet på nettsiden vår.

– Vi var veldig tidlig ute med en streng reisekarantene, og vi har hele tiden holdt fast ved at folk som kommer hit ikke skal ha symptomereller mistanke om smitte. Blodgivere som blir syke etter givning bes om å gi oss beskjed, slik at vi kan vurdere å ikke bruke blodet samt om ansatte kan være smittet. I så fall blir de satt i karantene.

Blant de nye tiltakene som er blitt igangsatt, er at timene på Blodbussen er blitt midlertidig avlyst ettersom det ble vurdert som for tett om plassen. Ellers er renholdet intensivert, det er rikelig med antibac og det er innført adgangskontroll slik at det kun er de som skal gi blod som får komme inni lokalene.

(Saken fortsetter under)

Blodgivning i blodbussen i Bergen. Bildet er tatt i 2007. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

– I intervjurommene er det fint mulig å trekke stolene fra hverandre slik at man har minst en meter mellom giver og intervjuer, og samtalen i seg selv tar mindre enn et kvarter. Selve tappingen er raskt unnagjort, og underveis mens blodet tappes så sørger den ansatte for å sitte litt unna giveren. Det er også av hensyn til den ansatte selv.

Dynket i håndsprit



Når du gir blod, kommer du fort tettere på vedkommende som skal stå for tappingen enn den meteren vi er blitt pålagt å overholde.

Det er jo ikke til å komme utenom at de må ta på deg, påpeker blodgiver Iselin Garcia Fredriksen. Dessuten var vedkommende badet i håndsprit hele tiden, forteller hun.

– Jeg måtte skrive noe med en penn, og da brukte han en annen penn for å dytte unna min. Så de var veldig påpasselige.

Garcia Fredriksen har en klar oppfordring til andre blodgivere som måtte ha satt seg på gjerdet den siste tiden.

– Blod er ferskvare og det er begrenset hvor lenge de kan ha det stående. Blodbanken trenger derfor blod nå som ellers, og det føles veldig trygt. De har gjort tiltak for å unngå smitte. Det er for eksempel ingen dørhåndtak å skulle ta på vei opp til siden de åpnes av seg selv og de har gratis parkering. Dermed kan man kjøre dit fremfor å ta kollektivt. Det føltes ikke noe mindre trygt enn vanlig, forsikrer hun.