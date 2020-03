I går tok Thierry Breton, EU-kommisær for det indre marked, kontakt med Netflix-direktøren Reed Hastings. Med et stadig økende antall som jobber hjemmefra på grunn av corona-pandemien, ba han om at Netflix endret sine kvalitetsinnstillinger.

«For å sikre alle tilgang på Internett, la oss slå over til standardinnstillinger når HD ikke er nødvendig», var budskapet hans.

Det var i en melding på Twitter at Bretons initiativ ble kjent.

onsdag kveld twitret Thierry Breton om samtalen med Netflix-direktøren. Foto: twitter.com/ @ThierryBreton

Nyhetsmediet Politico fanget opp meldingen og fikk EU-kommisæren til å utdype hva samtalen hadde handlet om.

– Vi har alle et ansvar for å sikre at internett fungerer ordentlig mens kampen mot viruset fortsetter, sa Breton i en uttalelse.

Han har selv bakgrunn som administrerende direktør for et tele-selskap, og ga uttrykk for det ønskelige i at Netflix automatisk sender med standard innstillinger når trafikken er størst.

Det skal ikke ha kommet til noen konklusjon under samtalen mellom de to, men man skal ha avtalt å diskutere saken videre i de kommende dager.