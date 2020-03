– Eldre er ekstra utsatt i den tiden vi er inne i, og vi ber helse- og omsorgsminsteren iverksette disse tiltakene for å imøtekomme det vi ser mange eldre har behov for nå, sier generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman, til ABC Nyheter.

Mange eldre, hjemmeboende har de siste dagene tatt kontakt med forbundet for å fortelle at de føler seg ensomme og isolerte som følge av coronaviruset. Myndighetenes tiltak gjør sitt til at de eldre ikke kan møte familie og barnebarn.

Nå mener Pensjonistforbundet at noe må gjøres.

Vil ha isolerte eldre på hotell



Forbundet foreslår derfor at myndighetene legger opp til at eldre, hjemmeboende som ønsker det kan få opphold på hotell som står tomme på grunn av viruset.

Et hotellopphold kan være med på å gi de eldre økt trygghetsfølelse og motvirke ensomhet og psykiske plager, mener Pensjonistforbundet.

De eldre kan på denne måten også få gode og næringsrike måltider.

– De eldre er i disse tider veldig ensomme. Vi synes hotellopphold, selvsagt på frivillig basis, kunne vært en fin måte å møte denne utfordringen. De eldre kan da også få tilgang på aktiviteter, sier han.

Generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman. Foto: Pressefoto

Forslaget er sendt til helseminister Bent Høie og Helse- og omsorgsdepartementet.

– Mange er engstelige og redde



Olimb mener hjemmetjenesten vil spare mye tid når de reiser rundt i kommunene.

– Et slik forslag vi legger opp til, vil kunne effektivisere hjemmesykepleien som må ta lange reiser for å besøke folk. Med vårt forslag vil mange eldre være samlet på samme sted, sier han.

Pensjonistforbundet har gjort tiltak for å hjelpe de eldre som nå føler seg isolert og trenger noen å prate med. De har blant annet satt i gang en stor ringedugnad.

– Det er mange som sitter alene og trenger noen å snakke med. De er engstelige og redde. Folk som er litt ensomme fra før av, er ekstra ensomme nå, sier Olimb.

7.500 permitteres

Konsernsjef Torgeir Silseth i Petter Stordalen-eide Nordic Choice sier til ABC Nyheter at de på generelt grunnlag er positive til å kunne bidra der det er mulig.

Konsernsjef i Nordic Choice, Torgeir Silseth, forteller at hotellkjeden ønsker å kunne bidra under coronakrisen. Foto: Nordic Choice

– Vi har kontaktet myndigheter og kommuner i Norge og Sverige for å informere om ulike tiltak vi kan bistå med i den ekstraordinære situasjonen samfunnet står i grunnet coronaviruset. Hotellene våre kan ha mange bruksområder, eksempelvis fungere som isolerte oppholdssteder for helsepersonell og andre kritiske yrkesgrupper, eller være et sted hvor personer i karantene kan bo, sier Silseth.

Hotellrom og møterom er også tilgjengelige om sykehusene skulle få behov for ekstra kapasitet, eller for å teste innbyggere.

Hotellnæringen rammes hardt av viruskrisen som påvirker næringslivet over hele verden. Giganten Nordic Choice Hotels permitterer 7.500 ansatte, men også mindre arbeidsplasser som Hotell Ullensvang, Oslo Plaza og Malangen resort permitterer titalls arbeidstakere.

– Ikke aktuelt



Til ABC Nyheter sier statssekretær Frøydis Høyem følgende om Pensjonistforbundets forslag:

– Dette er ikke noe vi har vurdert som aktuelt, sier hun.

– Hvordan skal man forhindre at mange eldre føler seg ensomme og isolert?

– Det er viktig å huske på at man kan ringe hverandre eller ta kontakt over nettet for dem som er komfortable med den, sier hun.

Og fortsetter:

– Jeg opplever at mange syns det er positivt å bli kontaktet på telefon, og at mange har forståelse for at det er en spesielt krevende situasjon for eldre, som er en sårbar gruppe for coronasmitten. Jeg vil oppfordre til å ringe familie, venner eller naboer både om å hjelpe til med å handle, eller bare for å ta praten man ellers ville gjort ved å møte på dem.