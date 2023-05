De fleste som har flydd langdistanse har nok en eller flere ganger drømt om å få ligge i en seng og sove seg fram til landingsstedet.

Stiv, støl og stuptrøtt har vi misunt de som av ulike grunner har kunnet fly business- eller 1. klasse med bekvemme liggefasiliteter vi bare har sett bilder av.

Air New Zealand har nå lansert sin løsning for sånne som oss - reisende på økonomiklasse.

Himmelrede på langtur



Skynest - kan kanskje oversettes til Himmelrede - er en egen avdeling med køyesenger hvor passasjerer kan leie seg en seng for fire timer av flyturen for virkelig å slappe av.

– Vi ønsket å tilby økonomikundene våre et liggende alternativ på turen, og det var slik Skynest ble født. Det kommer til å bli en virkelig forandring for reiseopplevelsen for økonomipassasjerene, sa Greg Foran, administrerende direktør i Air New Zealand, da nyheten ble offentliggjort.

Lysene er dempet for maksimal avslapping på Air New Zealands nye langdistansetilbud for økonomipassasjerer - Skynest. Foto: Air New Zealand

1000 kroner timen for å sove



I de nyinnrede Boing-787-flyene vil det bli holdt av plass for et eget soverom plassert mellom Premium Economy og Economy-klassene. Soverommet består av to stk tre-etasjers køyesenger.

Iførste omgang skal Skynest-tilbudet lanseres på de to lengste flyrutene - fra Aucland til henholdsvis New York og Chicago, og blir tilgjengelig fra september 2024. Disse flyturene tar 15-16 timer.

Ifølge informasjon sluppet fra Air New Zealand skal sengene kunne bestilles for en power-relax-nap-sesjon på fire timer per passasjer i løpet av flyturen. Familier som reiser på samme billett kan booke en seng etter tur. Prisen blir mellom 400 og 600 newzealandske dollar (NZL) for fire timer - altså mellom 2670 og 4013 kroner med dagens kurser.

Sovekabinen Skynest på Air New Zealands nye tilbud består av to tre-etasjers køyesenger. Foto: Air New Zealand

Godt utstyrt seng



Hver sengeplass vil inkludere en pute i full størrelse, laken og teppe, ørepropper, et separat leselys, USB-uttak for personlig enhet, ventilasjonsuttak og belysning designet for hvile.

Sengetøyet blir skiftet mellom hver økt, og det vil tillates 30 minutters overgangstid for dette.

Lysene tennes forsiktig på slutten av hver økt.

Ifølge Air New Zealand vil passasjerer som ikke reagerer på de milde oppvåkningssignalene bli lett vekket av kabinpersonalet.

– Vår omfattende forsknings- og designprosess, som strakte seg over fem år og 170 000 timer, har resultert i et produkt som vi er sikre på vil revolusjonere flyopplevelsen for Economy-passasjerer, sier Leanne Geraghty, direktør for kunder og salg i Air New Zealand i en pressemelding.

For de med mye penger eller noen andre som betaler for seg, kan vi legge til at sovefasilitetene til Business Premiere Luxe Suite og Business Premiere Seat inngår i sove-oppgraderingsprogrammet.