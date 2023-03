FLY: Allegris vil bli den største produkt- og serviceoppgraderingen i selskapets historie. Totalt skal det investeres 2,5 milliarder Euro i programmet innen 2025, kunngjorde Lufthansa da Allegris-konseptet ble offentliggjort.

- Den nye First Class Suite Plus gir den samme følelsen av privatliv og individualisme som et hotellrom - bare at det skjer i 11.000 meters høyde, forklarte CEO Jens Ritter i Lufthansa Airlines under lanseringen.

For den mest eksklusive passasjer-klassen tilbyr Lufthansa dobbeltseng på langdistanseflyvningene. Foto: Lufthansa

Mange nye valg på Business Class



For første gang vil passasjerer på Lufthansas Business Class også kunne få sin egen suite i luften.

Skillevegger og skyvedører skal skape intime og private "rom". I disse suitene kan du få opptil 27 tommers skjerm, rikelig med lagringsplass, privat minibar og egen garderobe. Det er også mulig å slå sammen to rom slik at folk som reiser sammen kan være sammen under mer private forhold.

På Business Class skal det være seks forskjellige sete-valg, alt etter om du ønsker ekstra lang seng (220 cm), ekstra plass og jobb-fasiliteter, sete med barnekrybbe eller rett og slett bare et eksklusivt sete ved vinduet.

Alle setene har har muligheten for å bli regulert med en varme eller avkjølende effekt - alt etter passasjerens ønske.

Lufthansa Allegris Business Class Foto: Lufthansa

Mer plass på økonomiklassene



Hovedforbedringene i i økonomiklassene er bedre plass: Setene skal kunne legges enda mere ned, uten at det plager den som sitter bak. Det skal også være mulig å booke setet foran eller ved siden av deg for å sikre bedre plass.

Lufthansa Premium Economy Foto: Lufthansa

80 nye Lufthansa-fly



Allegris-oppgraderingen skal skje med over 80 splitter nye fly, som Boeing 787-9, Airbus A350 og Boeing 777-9 som skal fly til destinasjoner jorden rundt.

Også nåværende Lufthansa-fly som Boeing 747-8 skal bli oppgradert til den nye standarden. Totalt omfatter Allegris-programmet at 27 000 passasjerseter blir skiftet ut eller modernisert.