Å reise på langtur er ikke alltid like lett, spesielt ikke om du i tillegg reiser med unge barn. Den begynnende ferieidyllen kan fort bli brutt av barnegråt eller høylytt avspilling av en skrålete barneserie.

I en fersk undersøkelse gjennomført av Newsweek svarer over halvparten at de mener det bør være barnefrie soner på fly eller offentlig transport.

Gråtende barn er bare noe av det passasjerer på fly regner som totalt uakseptabelt.

Bred enighet

Over halvparten av deltakerne mener det bør være barnefrie soner på flyet. Foto: Shutterstock / NTB

Blant de spurte i undersøkelsen var det stor enighet for at barnefrie soner er en god ide.

Unge mennesker var spesielt positive. I aldersgruppen 18-24 svarte over halvparten at de ønsket seg barnefrie soner. Hos de mellom 25 og 34 år var ønsket størst.

Eldre deltakere var også enige. Av de spurte mellom 45 og 54 år svarte litt under halvparten at de ville ha barnefrie soner på fly og annen offentlig transport. Over halvparten av de over 55 år svarte at de ville ha det samme.

Mindre stress

Mødre som avisen har snakket med mente at barnefrie soner på offentlig transport og fly ville gjøre reisen deres mindre stressende. En mor uttrykte et ønske for en egen sone kun for foreldre og barn, der reisefølget ville kunne slappe av, uten å bekymre seg for irritasjon og dømmende blikk fra andre reisende.

Moren la til at hun har valgt vekk reiser på grunn av bekymringer over dømmende medpassasjerer.