2020 ligger an til å bli Norgesferiens år.

Myndighetene fraråder fremdeles alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendig, og oppfordrer nordmenn til å legge sommerferien til Norge. Lettelsene i smitteverntiltak regjeringen varslet 7. mai gjør det enklere for nordmenn og reiselivsaktører å planlegge.

En fersk undersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av ABC Nyheter viser at 3 av 10 nordmenn vil dra til Lofoten i sommerferien.

– Lofoten har lenge vært en turistfavoritt og i søkelyset for både nordmenn og utlendinger som ønsker å oppleve Nord-Norge. Det er kanskje ikke så rart. Det værharde øyriket er noe av det vakreste Norge har å by på, sier Renate Sandvik til ABC Nyheter.

Hun har drevet reisebloggen Renates reiser i seks år, og har besøkt over hundre land. Bodø-væringen har også reist mye i Norge, og i sine egne hjemtrakter i Nord-Norge.

– Lofoten stjeler ofte rampelyset, det er sikkert og visst. Om det er ufortjent tror jeg derimot ikke. Det er nesten umulig å ikke falle for øyriket. Likevel finnes det så mange andre spennende, vakre og interessante steder her i nord, at det er litt urettferdig for resten av landsdelen at alle drar til Lofoten og glemmer resten.

Hva er alternativene?

Langs Nordlandskysten, opp gjennom Troms og inn i Vest-Finnmark er store deler av kysten i samme liga som Lofoten, mener Sandvik.

– I Troms ligger for eksempel Lyngen og øya Senja, som begge byr på fiskevær og små tettsteder, villmark, flotte strender og stupbratte fjell. Øygruppa Vesterålen, rett nord for Lofoten er også et eldorado for naturelskere.

På fastlandet ligger kommunene Narvik, Hamarøy og Steigen, som alle er verdt et besøk, ifølge bloggeren.

Sandvik ved Hovdsundet utenfor Bodø. Lofotveggen skimtes i det fjerne. Foto: Renate Sandvik/Renates Reiser

– Her ligger Norges nasjonalfjell Stetind, mektige fjorder omkranset av fjell som Skjomen og Efjord. På yttersiden av Steigen finner du den vakre Engeløya. På Tranøy fyr og Manshausen er det muligheter for overnatting. Ellers er det rikelig med historiske steder i området som Steigen kirke og bygdetun, og helleristningene på Leiknes.

Lenger sør ligger den kjente Kystriksveien, og vakre Helgeland.

– Gildeskål, Meløy og Helgelandskysten byr på naturskjønne fjorder, fiskesamfunn, fjell og strender som perler på en snor. Dette er kanskje det beste området for øyhopping i hele Norge. Her ligger øysamfunn som Træna, Vega, Rødøy, Myken, Lovund, Herøy og Dønna og lokker med både ville og vakre naturopplevelser, kultur og eldgammel historie.

Utenfor Bodø finnes Lofoten i miniatyr på Kjerringøy.

– Stupbratte fjell, koselige gårder, lokalprodusert mat, kunstgallerier, et gammelt handelssted og noen av de flotteste strendene jeg har sett.

SE VIDEO: Kystriksveien langs Helgelandskysten er utrolig vakker fra sykkelsetet, men enda vakrere fra luften:

Skjønnhetens pris

Også i Lofoten er det mulig å havne utenom allfarvei og finne steder som er relativt lite besøkt.

– For eksempel øyværet Skrova, eller de ytterste øyene i Lofoten, Røst og Værøy. Førstnevnte er flat som en pannekake, mens Værøy trollbinder de fleste som tar turen dit. Fjellformasjonene, strendene og turmulighetene er rett og slett magiske, sier Sandvik.

Jevnt over mener hun Lofotens skjønnhet har sin pris.

– På sommeren rennes øyene ned av turister, som gjør at en del av sjarmen forsvinner. Heldigvis har Nord-Norge rikelig med andre steder i samme kaliber man kan, og bør, oppleve. Fordelene med å reise andre steder er flere.

Det er lite bærekraftig at «alle» reiser til samme sted, mener Sandvik.

– Både naturen, menneskene og infrastrukturen i Lofoten lider under store turistantall. Velger man å dra et annet sted bidrar man til mindre slitasje. For det andre har Lofoten med årene blitt et ganske dyrt sted å feriere, både når det gjelder mat og overnatting. Velger man et annet sted blir det kanskje litt billigere. For det tredje er det vel både mer avslappende, givende og gøy å reise et sted ikke alle andre drar?

Det siste punktet er Sverre Bjørstad Graff fra Sortland i Vesterålen enig i. Han er journalist i ABC Nyheter med reise som spesialfelt. I tillegg reiser han mye på fritiden og har besøkt de fleste av verdens kroker.

– De beste minnene kommer ofte fra de stedene der man minst forventer det. Det er en holdning jeg selv har i meg når jeg er ute og reiser. Hva er rundt hjørnet fra de mest populære stedene? Hva skjuler seg i bakgaten bortenfor? Å ta noen ekstra skritt kan lønne seg. Ofte er det der du finner fineste skattene, sier Graff.

Renate Sandvik ved Blåisvatnet i Lyngen i Troms. Foto: Renate Sandvik/Renates Reiser

– Alt du finner i Lofoten finner du også i Vesterålen

Nyksund i Vesterålen. Foto: Sverre Bjørstad Graff

Graff beskriver Lofoten og de mindre besøkte perlene rundt slik:

– Lofoten kan kanskje sammenlignes med den restauranten alle sier at du bør dra til. Så drar du dit, og det var fint og flott, bevares, selv om du måtte vente lenge på bord og serviset, og duk og påkledning har navn på spisestedet. Men fordi du dro dit gikk du glipp av den koselige familerestauranten et par kvartaler unna. Et sted med minst like god mat, færre gjester, og med tallerkener i ulike farger og fasonger.

Sortlandsværingen er en stolt representant av hjemstedet sitt, og snakker varmt om Vesterålen for alle som vil høre.

– Lofoten fortjener all mulig suksess! Og det er ikke Lofotens skyld at mange ikke skjønner at det ligger mange gode alternativer rundt. Men det gjør det. Uten at det skal være til forkleinelse for Lofoten vil jeg kanskje si at alt du finner i Lofoten finnes du også i Vesterålen, sier han.

Forskjellen er færre turister, mindre køer og langt færre bobiler på veiene.

– Vesterålen er ekte, full av opplevelser og fortsatt nokså uoppdaget. Her finner du noen av de tøffeste fjellene geologien har å by på. Jeg mener helt oppriktig at Andøya må være Norges kuleste øy, med sin hvalsafari, tropiske sandstrender, magiske fjell og instagrammotiver som kan sette både Prekestolen og Trolltunga i skyggen. Søk på «Måtinden», så skjønner du hva jeg mener.

Graff trekker også fram Trollfjorden, Uværshula, fiskeværet Nyksund i Øksnes og den berømte fjellturen Dronningruta.

– For en kulinarisk opplevelse fra matens førstedivisjon vil jeg også sterkt anbefale Kvitnes Gård utenfor den blå byen Sortland. Uforglemmelig.

Det er ikke kun Vesterålen han vil anbefale. Graff vil også trekke fram Helgelandskysten som et sted å besøke. Steigen og Hamarøya er andre steder han mener fortjener mer oppmerksomhet.

