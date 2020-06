NORDKAPP, VEST-FINNMARK (ABC Nyheter):«Her står jeg på Nordkapp, det ytterste av Finnmark, ved verdens ende».

Ordene tilhører den italienske presten Francesco Negri som i 1664 ble den første italienske «turisten» i Norden og Norge. Prestekragen hadde ikke stanset ham fra å ville besøke fremmede land, og i 1663 startet Negri på den lange ferden nordover fra hjembyen Ravenna i den italienske regionen Emilia-Romagna.

Negri skrev ned alt han opplevde underveis i brevform og samlet i en dagbok som fikk tittelen «Viaggio Settentrionale» («En reise mot nord»), der det åttende brevet tar for seg Finnmark og Nordkapplatået. På sin eldre dager ønsket Negri å publisere reisebrevene, men han døde innen de kom så langt.

Mer enn 300 år etter at prestens reiseskildringer ble trykket og utgitt, er Nordkapp blitt et av landets mest populære reisemål. Ikke bare for turister som kommer langveisfra, men også for bilister, motorsyklister og ikke minst syklister som bruker det som blir kalt Europas nordligste punkt som startpunkt eller målstrek for en utrolig reise.

VIDEO: På seks uker skulle to av ABC Nyheters journalister komme seg fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord på elsykkel. Det ble litt av et eventyr!

Navngitt av engelske oppdagere



Strengt tatt er det ikke Nordkapp som har æren av å være Europas nordligste punkt. Knivskjeggodden ligger nemlig 1452 meter lenger nord enn den 307 meter høye klippen og er derfor Europas egentlige nordligste punkt på kartet. Til gjengjeld ligger de begge på det som er Europas nordligste fastlandspunkt - Kinnarodden på Magerøya.

Francesco Negri var ikke den første utlendingen som skulle sette sitt preg på Nordkapp. Allerede i 1553 passerte de engelske oppdagerne Richard Chancellor og Steven Borough klippen under sin jakt på nordøstpassasjen. Det norske navnet på klippen var opprinnelig Knyskanes, men engelskmennene ga den navnet Nordkapp.

Det var likevel den italienske fransiskanerpresten som litt over hundre år senere skulle innlede platåets status som yndet reisemål.

På vei mot Nordkapp. Omkring 200.000 turister besøker fjellplatået i løpet av to–tre måneder midt på sommeren. Mange kommer på sykkel. Foto: Elisabeth Bergskaug

Tidligere var Nordkapp nærmest for et utilgjengelig reisemål å regne, forbeholdt kongelige, ekspedisjonsmedlemmer og eventyrere. Men i dag kan du enkelt komme hit med bil, sykkel eller til fots. Hurtigruten legger til kai i den livlige småbyen Honningsvåg to ganger ukentlig, og Honningsvåg flyplass ligger 32 kilometers biltur unna. For de som måtte foretrekke det, er det muligheter for to til Narvik og deretter buss resten av veien.

Omkring 200.000 besøkende ankommer platået årlig. Like ved ligger det et stort besøkssenter som byr på egne utstillinger, filmfremvisning og restaurant. Mange velger å si ja til hverandre i det frikirkelige Sankt Johannes kapell.

På vei inn mot Honningsvåg som ligger på 71 grader nord. Honningsvåg har vært tilknyttet fastlandet gjennom en nesten syv kilometer lang undersjøisk tunnel siden 1999. Foto: Roger Grosvold

Lille Chicago



Det er ikke lenger nødvendig å legge sommerferien til Nordkapp dersom du vil ta turen opp til ytterkanten av Norge. Mens det tidligere var umulig å komme dit vintertid, brøyter en snøplog seg vei med de besøkende kjørende like bak. Men hvis været slår til for fullt, blir det ingen tur og du må i stedet vente i Honningsvåg til forholdene har bedret seg.

Når du skal besøke Nordkapp, er Honningsvåg det perfekte utgangspunkt. Fiskeværet med sine omkring 2500 innbyggere har hatt bystatus siden 1996, og i forbindelse med en konkurranse avholdt av NRK Reiseradioen i 2006, sikret den seg like godt tittelen «Norges sommerby».

Honningsvåg har vært tilknyttet fastlandet gjennom en nesten syv kilometer lang undersjøisk tunnel siden 1999. Foto: Luca Boldrini

Det eneste byggverket i Honningsvåg som overlevde brenningen og tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms i desember 1944, er Honningsvåg kirke, en nygotisk, hvit langkirke. I de første etterkrigsårene var «livlig» på utestedene der fiskere og fabrikkarbeidere møttes for fyll og slåsskamper, og en stund var Honningsvåg kjent under tilnavnet «Lille Chicago».

I dag er forholdene blitt mer ryddige, og mens byen er et av landets største fiskesentre, er turisme blitt en stadig viktigere næring. Honningsvåg er ellers kjent for sitt rike kulturliv som er aktivt hele året gjennom. Blant annet har Honningsvåg en pulserende revytradisjon som, med unntak av årene under andre verdenskrig, har vært uavbrutt siden 1929.

Se opp for tåken



Nordkapp er mer enn kun en klippe og et monument. Vest på Magerøy er de bratte klippeveggene byttet ut med holmer, skjær og småøyer. Skarsvåg omtaler seg selv som verdens nordligste fiskevær med omkring 60 innbyggere.

20 kilometer igjen til Nordkapp er ikke bare-bare når tåka ligger tjukt over landskapet. Foto: Roger Grosvold

Fuglefjellet Gjesværstappan er et av Norges største og tjener som hjem for flere hundre tusen lundefugler, havsuler og skarv. Ved å se gjennom den naturlige buen som utgjør fjellformasjonen Kirkeporten, får du god utsikt over mot Nordkapp. Og hvis du ikke er redd for å gå litt, kan du vandre 5-6 timer over til den sparsommelig bevokste Knivskjellodden der du kan se platået fra sjøsiden.

Når du står ute på det mektige platået, stirrer du rett ut mot Nordishavet. Herfra er det kun Svalbard som ligger mellom deg selv og Nordpolen. Mellom midten av mai til slutten av juli er Nordkapp badet i et sollys som aldri forsvinner ned i horisonten. Om vinteren er det mange som kommer hit for å jakte nordlys ved det europeiske fastlandets ende.

Skjønt, med mindre det har lagt seg et lag med tjukk tåke. Mang en besøkende har nærmest måttet famle seg vei ned til Nordkapp-monumentet og kan skyte en hvit pil etter en mektig utsikt som betaling for den lange reisen dit.

Selv om tåka skulle ligge tett og utsikten er lik null, kjennes det likevel godt å endelig komme frem til målet for alle som har syklet fra Lindesnes til Nordkapp. Foto: Magnus Fossen

