– Kanskje dette er sommeren du skal ta den turen som du har tenkt på lenge

Nå virker de fleste å ha slått fra seg utenlandsferie i sommer. Blant annet har Hellas og Spania signalisert at de vil komme til å avlyse årets sommersesong og heller velge å feste blikket på sommeren 2021 . Til gjengjeld har det vært mye snakk om norgesferien, blant annet fortalte statsminister Erna Solberg i et intervju med NRK at hun regnet med at folk vil kunne reise på ferie i Norge i den kommende sommerferien.

Men i hvilken grad ligger det an til at vi fritt kan reise og feriere rundt i landet vårt i sommer?

– Det vil være slik at vi må forholde oss til de rådene som gjelder til enhver tid. Det vil også være slik at det vil kunne endre seg frem mot sommeren. Men slik det ser ut nå så tror jeg det er mange som kan glede seg til en norgesferie, svarte næringsminister Iselin Nybø (V) på spørsmål fra ABC Nyheter under torsdagens pressekonferanse.

Drømmer om Lødingen

Næringsministeren fortalte at det kunne bli vanskelig å komme seg ut av landet i løpet av sommerferien. Samtidig mente hun at det var ingen grunn til å reise utenlands.

– Om sommeren er det mye fint å både se og oppleve i det flotte landet vi har. Så kanskje dette er den sommeren der du skal ta den turen som du har tenkt på lenge og oppleve enten det måtte være Bryggen i Bergen, verdensarven på Røros eller kanskje noen har tenkt seg litt lenger nord.

Selv slo Nybø et slag for Lødingen som ligger sørøst på Hinnøya i Nordland, et sted hun håpet å kunne få reise tilbake til slik hun har gjort hver sommer de siste 27 årene.

– Jeg håper dette skal bli sommeren der mange kan få øynene opp for det fantastiske ferielandet Norge er, fortsatte hun.

Støtt lokalt



Mot slutten av pressekonferansen fulgte Nybø opp med en oppfordring til å støtte opp om reiselivet og det lokale næringslivet.

– Hvis du først skal fly et sted i landet for å ta deg en ferie, så er det viktig at ikke alle bare drar på hytta si. Det er viktig at vi bruker hotellene våre og går på de lokale restaurantene, at vi bruker det opplevelsestilbudet som er der slik at vi er med på å holde reiselivet – en bransje som er veldig hardt rammet – i gang.

Helseminister Bent Høie (H) overtok raskt stafettpinnen:

– Vi kom med råd knyttet til fritidsreiser på tirsdag og de gjelder nå. Så er det som Nybø var inne på at de kan endre seg før sommeren, så folk må følge med på hva som er de ulike rådene til enhver tid på dette området, fulgte helseminister Bent Høie opp.